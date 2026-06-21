Bielsa carga contra las pausas de hidratación: "No le agrega nada al fútbol y le quita mucho"

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, alzó la voz en la previa del Uruguay - Cabo Verde contra las pausas de hidratación que interrumpen los partidos, una medida que considera perjudicial para la esencia y el ritmo tradicional del juego.

"Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol", ha asegurado el entrenador argentino, dejando claro su rechazo a una normativa que, a su juicio, desvirtúa el deporte.

En este sentido, Bielsa ha sido tajante al valorar el impacto de esta interrupción sobre el terreno de juego, sentenciando que la medida "no le agrega nada y le quita mucho".

El 'Loco' ha sugerido además que los motivos detrás de estas pausas se alejan del ámbito puramente deportivo para adentrarse en otras esferas. "Cuando se dividió en cuatro no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones que no las discuto ni las analizo", ha reflexionado el técnico durante su intervención.

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Para finalizar su exposición, Bielsa ha lanzado una advertencia sobre cómo estos cambios estructurales pueden acabar afectando la conexión emocional de los aficionados con el deporte. "Antes de esta decisión el fútbol tenía una característica; ahora tiene otra", ha lamentado el preparador, para acabar concluyendo que "la gente se enamora del juego por sus características".