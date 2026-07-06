Un bidón con somníferos para dormir al rival: el surrealista episodio de Branco ante Argentina en 1990

El partido de octavos de final del Mundial de 1990 que disputaron en Turín Argentina y Brasil tuvo como protagonista a Claudio Paul Caniggia, autor del único gol del partido tras una extraordinaria jugada de Maradona. Pero también a un centrocampista brasileño que inició el partido en perfectas condiciones y lo acabó drogado. Literalmente, por extraño que parezca.

La historia arranca cuatro años antes. La desvela el periodista Alfredo Relaño en su libro ‘Tantos Mundiales, tantas historias’ (Corner, 2014). Ya en 1986, Carlos Salvador Bilardo propuso a sus jugadores una treta poco antes de medirse a Italia: habría dos tipos de botellas para beber agua durante el partido, con tapones de colores diferentes.

Los argentinos solo debían beber de las de un color determinado; las del otro color llevarían agua con Rohypnol, un potente somnífero, ofrecidas como si tal cosa a los rivales. Pero Jorge Valdano se negó en redondo y la trampa de Bilardo quedó aparcada.

El seleccionador argentino la rescató en 1990 (Valdano ya no estaba en la selección). En un momento dado del Argentina-Brasil, el masajista argentino, Galíndez, salió a atender a Troglio. Dejó en el suelo una cesta metálica con botellas de agua, a la que se acercaron a beber los jugadores de ambos equipos. El argentino Olarticoechea fue a beber de la botella con somníferos, pero Maradona le advirtió con un grito. “¡De esa no, Vasco, de la otra!”.

Ajeno a todo, el centrocampista brasileño Branco echó un trago de agua. No tardó en encontrarse mal. Todo le daba vueltas. Jugó –es un decir- como un zombi el resto del partido.

Una reclamación sin fruto

Llegó a la conclusión de que le habían drogado. Brasil reclamó ante la FIFA, pero no hubo pruebas y por lo tanto, no hubo caso.

“El jueguito del bidón pudo haber acabado con mi carrera deportiva. ¿Se imaginan si después de ese partido me convocaban para un examen antidopaje? ¿Cómo habría explicado la presencia de esa sustancia en mi organismo? Lo que me hicieron fue irresponsable, nada profesional y pudo tener consecuencias terribles”, dijo Branco tiempo después.

Bilardo nunca reconoció su estratagema, pero Maradona, años después, no lo negó. “Alguien picó un Rohypnol y se pudrió todo. Branco no volvió a hablarme”, confesó en el programa argentino ‘Mar de fondo’.

Maradona, ni sí ni no

Tiempo después, Maradona tuvo su propio programa en la televisión argentina, ‘La noche del diez’.

Invitó a Pelé, y el brasileño le sorprendió al preguntarle por el caso de Branco y los bidones de agua. Maradona dudó, no sabía muy bien qué decir.

“Algo hubo de eso”, respondió finalmente, “yo no fui… se dice el pecado pero no el pecador; ¡además yo nunca necesité dormir a un rival para ganar un partido”. Y el público del programa estalló en un sonoro aplauso.

Una leyenda negra

Carlos Bilardo y otros miembros de aquella delegación argentina han negado o esquivado durante años una confirmación rotunda del caso, mientras que algunos futbolistas argentinos sí han hablado del episodio con naturalidad o incluso con tono de broma.

Esa mezcla de confesiones parciales, silencios, ironías y falta de pruebas definitivas convirtió el “bidón de Branco” en una leyenda negra del fútbol mundial.