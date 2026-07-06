Mundial 2026
Una bestia anda suelta: Haaland exhibe su poderío inmenso y se cuela entre los mejores
El delantero noruego exhibe una capacidad rematadora celestial para destrozar las ilusiones brasileñas
No estaba apareciendo pero Erling es así. Dos goles y Brasil a casa. Doblete histórico que impulsa a Noruega y castiga a una mediocre Brasil.
Su fútbol no pasa por participar ni por ser demasiado influyente en el juego pero su amenaza es constante. Parece que no está pero siempre se puede contar con su habilidad rematadora. En el área es el mejor. Su fútbol es el de los especialistas de toda la vida. Es difícil ser un '9' más puro que Haaland.
El primer gol que le ha marcado a Brasil es el gol que los aficionados del Dortmund y del Manchester City han visto mil veces.
Centro al área y demostración de poderío enorme en el juego aéreo. Remate de cabeza espléndido ante el que no puede oponer resistencia Allisson.
Erling Haaland no ofrece la magia ni creatividad de los cracks que hacen levantar a los espectadores de sus asientos pero su contundencia es puro pragmatismo. Con las dos piernas y en el juego aéreo su facilidad rematadora es única.
El 2-0 no es un gol simplemente de un magnífico finalizador, es un gol de una bestia, de un gigante. Control y zurdazo desde fuera del área para matar a una 'canarinha' sin magia ni alma.
Batacazo tan histórico como previsible para la rácana Brasil de Ancelotti ante un Haaland que exhibe su fortaleza divina.
Erling es esto. Goles y más goles. No tendrá la técnica de Messi ni la velocidad de Mpappé pero su idilio con el gol es de los que marcan una época.
Siete goles suman los tres máximos realizadores de esta Copa del Mundo. Son tres perfiles muy distintos pero todos ellos generan goles con una facilidad única. Noruega vuela al ritmo que marca Haaland. Brasil llora con un Ancelotti entregado a un pragmatismo sin resultados. La Brasil de Pelé era 'jogo bonito' y resultados.
La de Romario o Ronaldo Nazario mantenía magia y contundencia. La Brasil de Vinicius es un esperpento.
Haaland ha tenido el acierto de desnudar una mentira. Ancelotti 'vende' un pragmatismo que está lejos de ser real. La Noruega de Haaland ha abierto los ojos a muchos 'expertos' que confiaban en una 'canarinha' que no es ni la sombra de lo que fue.
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