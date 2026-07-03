Bernardo Silva y Vitinha, dos 'problemas' para Portugal

Portugal está en octavos de final y se medirá a España en la que será, para muchos, una de las posibles finales anticipadas de este Mundial 2026. No obstante, que el equipo de Roberto Martínez superara los dieciseisavos ante Croacia no significa que las sensaciones en territorio luso sean brillantes.

La victoria ante Croacia fue agónica. Portugal ganó 2-1 con un penalti de Cristiano Ronaldo y un cabezazo de Gonçalo Ramos en el minuto 94, y también necesitó un empujón del VAR: cuando los balcánicos ya celebraban el empate que habría llevado el encuentro a la prórroga, la tecnología terminó convirtiéndose en la protagonista del partido.

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, en el estadio BMO en Toronto / EFE

El microchip del balón detectó un leve toque de Matanovic, imperceptible a la vista, previo al gol de Gvardiol en el minuto 103, y el VAR señaló un fuera de juego milimétrico que certificó el billete para Portugal. El resultado, entonces, puede maquillar muchas cosas, pero no las sensaciones. Especialmente, las que transmite el que estaba llamado a ser uno de los mejores centros del campo del torneo.

Problemas en la medular

El trinomio conformado por Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves no funciona. Por lo menos, no al nivel esperado. Un problema grave para un Roberto Martínez que tiene centrocampistas de élite, pero no termina de tener centro del campo. Qué paradoja.

El caso de Vitinha es especialmente delicado porque afecta directamente al juego del equipo. El director de orquesta ha llegado muy exigido al Mundial y se le está notando. En cada partido. Ante Croacia, en la primera parte, firmó un 93% de precisión en el pase, pero solo tres fueron hacia adelante. Todo lo demás fue horizontal o hacia atrás. Es decir, estéril.

Vitinha, en rueda de prensa / Agencias

Vitinha está más lento de lo habitual, pero tiene el talento suficiente para cambiar un partido de un chispazo. Eso sí, una cosa no quita la otra. No ha jugado los 90 minutos en ningún partido y cada vez su entrenador lo sustituye antes. Ante Croacia, casi a la hora de partido, en el minuto 62.

El problema es que hay más jugadores que no están a su verdadero nivel. Bruno Fernandes tampoco está siendo el Bruno de siempre. Sigue pidiendo el balón, sigue intentando activar el último pase y mantiene esa capacidad para producir una acción decisiva incluso en partidos espesos, pero su influencia está siendo más intermitente que otra cosa. Y Portugal necesita de él algo más que destellos.

João Neves, por su parte, tampoco ha terminado de imponer la energía que suele definirle bajo el paraguas de Luis Enrique. Por eso no sorprende que una parte de la afición empiece a pedir a Rúben Neves. No porque sea una solución mágica, sino porque parece que ha llegado en mejor forma física al torneo.

Bernardo, 'castigado' a la banda

Otro melón por abrir es Bernardo Silva. Su caso habla de un problema distinto: la sobrepoblación de talento por dentro. Bernardo jugó como extremo derecho en el primer partido del Mundial y, desde entonces, apenas ha acumulado minutos residuales. El problema no es solo que Bernardo juegue poco. Es que, cuando juega, lo hace lejos de su hábitat natural.

Bernardo Silva, señalado con Portugal / EFE

Ubicado a la derecha y compitiendo con un perfil más vertical como Pedro Neto, el nuevo jugador del Real Madrid pierde mucho de su valor diferencial. Es un organizador disfrazado de atacante, muy bueno en espacios reducidos y con una visión de juego magistral, pero sin la electricidad de Pedro Neto.

La pregunta para Roberto Martínez ya no es cuánta calidad puede juntar, sino cómo sacarle el máximo brillo a cada una de sus piezas. Ahora bien, de nada servirá construir ecosistemas perfectos para sus magos si estos no tienen la energía suficiente para poner las piernas al servicio de su mente.

España puede castigar justo esas grietas. Mejor dicho, deberá castigarlas. Luis de la Fuente lo sabe y Roberto Martínez también. El lunes, a partir de las 21:00 horas en España, arrancará uno de los partidos más atractivos de lo que va de Mundial.