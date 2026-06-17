Bernardo Silva, señalado con Portugal: roja perdonada y cambiado al descanso

Bernardo Silva ha estado en boca de todo el mundo del fútbol en los últimos días. El portugués de 31 años, presentado como nuevo jugador del Real Madrid, afrontaba también su debut mundialista con Portugal horas después de ser anunciado por el conjunto blanco, pero su primera experiencia en la Copa del Mundo de Norteamérica no fue la mejor, pudiendo ver la roja y quedando señalado a la media parte.

Joao Neves anotó el primer tanto de Portugal / FIFA

El flamante fichaje merengue fue elegido como uno de los titulares para el once inicial de Roberto Martínez, acompañado de nombres como Vitinha, Joao Neves o Bruno Fernandes en el medio, además de Pedro Neto y Cristiano Ronaldo en ofensiva.

Ubicado en banda derecha, suele Bernardo estar más encargado de tareas de ataque que en zona defensiva, pero una intentona congoleña le obligó al '10' a intervenir para cortar el avance del rival, llegando muy tarde a la jugada.

Era el minuto 13 de la primera parte y Bernardo fue al choque para intentar llevarse una pelota que estaba en posesión de Kayembe, pero su plantillazo llegó mucho después que la pierna del jugador del Watford, llevándoselo por delante con sus tapones en lo que pudo haber sido una clara tarjeta roja.

El colegiado mostró la amarilla a un Bernardo Silva desastroso / EFE

Sin embargo, el colegiado Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim decidió zanjar la jugada simplemente con una tarjeta amarilla, un poco sugestionado por un Cristiano Ronaldo que acudió raudo al reclamo para salvar a su compañero del entuerto. Porque otra cosa no, pero las planchas normalmente suelen sancionarse con tarjeta roja, situación que, a ojos del árbitro catarí, no fue tal.

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Ello, no obstante, no fue lo peor. Portugal, que había conseguido la ventaja en los primeros minutos gracias a Joao Neves, tuvo que irse a vestuarios con 1-1 en el marcador producto de una desconcentración defensiva que aprovechara Wissa de cabeza para el empate. Ahí, en el descanso, Roberto Martínez decidió quitar del campo a un Bernardo que apenas y fue testimonial en la primera etapa, dando entrada a Francisco Conceiçao para dar el dinamismo que el nuevo jugador del Madrid no aporta.