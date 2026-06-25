Bernardo Silva busca su sitio

La situación de Bernardo Silva empieza a generar incertidumbre en Portugal. No por una lesión, ni por un conflicto interno, sino por una decisión deportiva que ha abierto el debate en pleno Mundial. El centrocampista arrancó como suplente en la goleada ante Uzbekistán (5-0) y ahora todas las miradas apuntan a su rol de cara al decisivo duelo frente a Colombia.

La decisión sorprendió porque Bernardo ha sido uno de los futbolistas de mayor confianza para Robert Martínez desde su llegada. Sin embargo, el empate ante la República Democrática del Congo (1-1) sembró algunas dudas en Portugal y llevó al técnico catalán a introducir cambios en busca de una reacción inmediata.

El colegiado mostró la amarilla a un Bernardo Silva desastroso / EFE

En ese primer partido, Bernardo fue uno de los señalados. El mediapunta no logró tener la influencia habitual en el juego portugués y fue sustituido al descanso. Seis días después, el seleccionador movió ficha: João Félix entró en el once y Bernardo pasó al banquillo. La modificación respondió a una cuestión táctica con la intención de dinamizar el ataque portugués.

El resultado dio la razón al técnico. Portugal firmó su mejor actuación del torneo y goleó a Uzbekistán con autoridad. Cristiano Ronaldo recuperó protagonismo, el equipo ganó profundidad en ataque y las sensaciones mejoraron notablemente respecto al estreno. Bernardo, mientras tanto, quedó relegado a un papel secundario.

Bernardo Silva, señalado con Portugal / EFE

Ahora la incógnita se traslada al último partido de la fase de grupos. Portugal y Colombia se enfrentarán el 27 de junio en un duelo que puede decidir el liderato del Grupo K. La gran pregunta es si 'Bob' Martínez mantendrá el equipo que goleó a Uzbekistán o devolverá a Bernardo al once. A favor del jugador juega su experiencia, su capacidad para controlar los ritmos del partido y el peso específico que ha tenido en la era del técnico español. En contra, la evidencia más reciente que Portugal ofreció su mejor versión del Mundial precisamente el día que él no fue titular.

Eso sí, por ahora no existe ningún indicio de que Bernardo haya perdido la confianza del cuerpo técnico. Está claro que sigue siendo un futbolista de primer nivel, con un peso específico tanto dentro como fuera del terreno de juego. No obstante, su papel dentro del equipo vuelve a estar bajo escrutinio.

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El escenario ha cambiado. Lo que parecía una posición intocable hace apenas una semana se ha transformado en una batalla abierta por un puesto en el once. Y frente a Colombia, Robert Martínez deberá tomar una decisión de calado: mantener la continuidad de un equipo que respondió sobre el césped o devolver a uno de sus jugadores más importantes al centro de la escena.