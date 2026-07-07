Bernardo Silva acabó desquiciado con Rodri: la frustración de un Mundial invisible

El final del Mundial para Bernardo Silva fue el reflejo perfecto de su aventura por Estados Unidos, Canadá y México. Fuera de sitio, frustrado, revolucionado y secundario. Muy secundario. El flamante fichaje del Real Madrid estuvo lejos de ese futbolista que durante años pareció imprescindible en Portugal y en el Manchester City. Su torneo fue una caída lenta, ruidosa en el desenlace y dura en lo que a expectativas depositadas en él se refiere. El luso no ha sido un líder: ha sido el último cambio de Roberto Martínez.

El partido ante España dejó la imagen definitiva de su frustración. Entró con el 0-0 en el marcador, cuando Portugal necesitaba fútbol, pausa y control para llevar el partido a la prórroga. También imaginación, por si se presentaba la oportunidad de liquidar la eliminatoria en el tiempo reglamentario. Pero entró sobreexcitado.

A los seis minutos de pisar el césped vio la amarilla por una durísima entrada sobre Mikel Merino. Era la muestra de que algo no iba bien. Dos minutos después, cometía la falta que acabó en el gol del navarro, después de que España pusiera el balón en juego de inmediato, en zona de tres cuartos.

Portugal buscó el empate a la desesperada. Incluso Roberto Martínez ordenó a Diogo Costa subir a rematar cualquier opción de centro lateral. Y en una de esas acciones, Bernardo perdió los papeles. Bruno Fernandes colgó una última falta lateral y el portugués la remató ante Rodri, su amigo, su compañero durante siete temporadas en el Manchester City, pero el cabezazo no cogió portería. Y se lo celebró de manera completamente genuina, consciente de que allí había muerto el partido.

Rodri, celebrando el fallo de Bernardo Silva / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Fue entonces cuando apareció la descarga. Bernardo, que ha tenido un Mundial para olvidar, no le gustó el gesto y pagó toda la frustración acumulada con Rodri. En cierto modo, Rodri lo entendía. "Está mal por mi parte y le he pedido perdón. No he tenido un gesto acertado con él, pero me ha salido solo", se disculpó Rodri después del partido.

En un centro del campo con Vitinha, Bruno Fernandes o João Neves, Bernardo Silva ya no tiene hueco. Por la derecha tampoco tiene demasiado acomodo. Esa posición está reservada para la electricidad de Pedro Neto o Francisco Conceição. Su lugar, en este Mundial, ha sido el banquillo. Y eso duele.

45 minutos en el triste debut ante el Congo, 14 frente a Uzbekistán, ni uno ante Colombia, 28 ante Croacia y solo 7 ante España. Fue el cierre amargo de un Mundial que empezó con dudas, siguió con suplencias y terminó con una amarilla, un remate fallado y un gesto de pura impotencia.

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A sus 31 años y recién fichado por el Madrid, lo cierto es que Bernardo tiene mucho fútbol por ofrecer. Pero el próximo Mundial será dentro de cuatro años, en 2030, y si de algo va sobrada Portugal es de talento en el centro del campo. Todas las miradas estaban puestas en Cristiano Ronaldo y su último baile mundialista, pero quién sabe si Bernardo también se estaba despidiendo del torneo más prestigioso del deporte rey. Incluso sin saberlo.