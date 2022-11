Ben Saïd lo tiene casi imposible para el estreno de Túnez

El portero de Las Águilas de Cartago se lesionó y ya no jugó el amistoso que su selección ganó a Irán. Estará una semana de baja Se le realizarán más pruebas el día antes del debut contra Dinamarca, pero salvo sorpresa no llegará y le sustituirá Dahmen

Malas noticias para Túnez. Su portero titular, Bechir Ben Saïd, no estará en el debut el próximo martes contra Dinamarca. El cancerbero del US Monastir se lesionó antes del amistoso ante Irán que Las Águilas de Cartago ganaron (0-2) y estará una semana de baja.

Así lo han determinado las pruebas a las que se sometió, por lo que salvo milagro no llegará al partido contra Dinamarca. No obstante, el cuerpo técnico le someterá a otra revisión el día antes del duelo para comprobar que no pueda ser de la partida.

De confirmarse su ausencia, posiblemente Dahmen le sustituiría. Túnez se llevó cuatro porteros al Mundial, por lo que no tendrá problemas en encontrar un recambio.