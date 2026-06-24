Bellingham sorprende tras su MVP: "No lo merecí. Debería haber sido para un jugador de Ghana"

Inglaterra y Ghana firmaron un empate sin goles en un partido del Mundial 2026 marcado por la igualdad en el marcador, pero no tanto en el juego. El conjunto inglés dominó la posesión de forma clara y acumuló llegadas durante todo el encuentro, aunque se topó una y otra vez con un bloque defensivo muy sólido de Ghana, que supo resistir con orden y disciplina hasta el pitido final.

El encuentro, correspondiente a la fase de grupos, dejó la sensación de que Inglaterra llevó el peso ofensivo durante los 90 minutos, con jugadores como Harry Kane o Declan Rice intentando romper líneas ante un rival muy replegado. En ese contexto, Jude Bellingham volvió a ser una de las piezas más activas del centro del campo inglés, participando en la circulación y en la presión alta, aunque sin encontrar el espacio decisivo en los últimos metros.

Precisamente el centrocampista del Real Madrid fue protagonista después del partido no tanto por su actuación, sino por su reacción tras recibir el premio de mejor jugador del encuentro. En declaraciones recogidas por BBC Sport, Bellingham mostró una postura muy poco habitual en este tipo de reconocimientos y afirmó que no consideraba merecido el galardón: “No merecí el premio al mejor jugador del partido. Debería haber sido para un jugador de Ghana”.

Las palabras de Tuchel

Por su parte, Tuchel subrayó primero el contexto del encuentro y la dificultad del grupo en el que está encuadrada Inglaterra, junto a Croacia, Panamá y Ghana, al que calificó como muy exigente. En ese sentido, insistió en que se trata de "uno de los más difíciles de este Mundial", según el seleccionador.

También quiso trasladar un mensaje directo a los seguidores ingleses tras el resultado en el Gillette Stadium: "Nosotros siempre intentamos ofrecer algo a los aficionados, pero hoy fue complicado. Espero que no pierdan la fe: queda mucho camino por delante".

Thomas Tuchel habla con Jude Bellingham en el duelo ante Ghana / Agencias

Más allá del resultado, Tuchel destacó el mérito del rival africano y su planteamiento defensivo, reconociendo el nivel mostrado por Ghana: "Defendieron con mucha determinación, mucha disciplina y con una de las actuaciones más físicas que he visto de un equipo en defensa".

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El entrenador insistió además en la naturaleza del partido, marcado por la dificultad para encontrar espacios y la necesidad de insistir continuamente en ataque. "Fue un partido difícil, que exigió mucha paciencia y ataques repetidos, una y otra vez, para intentar abrirlo", insistió Tuchel, después de que Inglaterra chocase repetidamente contra el muro que alzó Ghana.