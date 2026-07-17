Bellingham rompe su silencio tras la dolorosa eliminación de Inglaterra: "Me ha costado encontrar las palabras adecuadas"

Jude Bellingham rompió su silencio tras la dolorosa y decepcionante eliminación de Inglaterra y escribió unas palabras en su perfil de 'Instagram': "Me ha costado encontrar las palabras adecuadas para describir lo vivido y en las últimas semanas, pero este mensaje de nuestro conductor en Kansas da justo en el clavo", publicó el centrocampista del Madrid, compartiendo además el poema del conductor Michael Chandler.

"Gracias por el apoyo increíble desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos y apoyarnos. No dejemos que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo haremos! Los quiero", concluyó.

El cobarde planteamiento de Thomas Tuchel tras el 1-0 de Gordon, que decidió encerrarse en su propia área y dejar que la Albiceleste atacase una y otra vez, condenó a los 'Three Lions'. Dio entrada a futbolistas de perfil defensivo y la fe inquebrantable de los argentinos obró una milagrosa remontada en Atlanta.

Perdió los papeles

La decepción fue total. El madridista, héroe ante Noruega apenas unos días antes, acabó siendo protagonista de una de las escenas más desagradables del torneo. Perdió los papeles al término del partido. Aún sobre el césped, Jude, solo y cabizbajo por la dura derrota, se giró y propinó una colleja en la nuca a Valentín Barco, que se había acercado a un grupo de futbolistas argentinos que celebraban el pase a la final a escasos metros del inglés.

El jugador del Estrasburgo reaccionó de inmediato con un empujón, mientras Nico Paz, exjugador del Real Madrid, trataba de mediar para rebajar la tensión. Sin embargo, la situación fue a más cuando Bellingham volvió a acercarse al 'Colo' Barco y le señaló con el dedo a escasos centímetros del rostro. Otamendi intervino entonces para defender a su compañero y apartó al centrocampista inglés con un empujón.

La tangana obligó a intervenir a Jordan Pickford y James Trafford, los dos porteros de Inglaterra, que trataron de calmar los ánimos mientras Otamendi seguía recriminando la actitud de Bellingham. Más tarde salió a la luz una imagen en la que se podía apreciar como Valentín Barco saltaba al verde para festejar el tanto de Lautaro en la cara de Bellingham.

Rifirrafe con Tuchel

Recordemos que Bellingham y Tuchel protagonizaron un cruce de declaraciones tras el triunfo sobre Noruega. El jugador respondió al "no estoy contento con el rendimiento" de su seleccionador: "Quizás él [Tuchel] no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar. No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos y 1.000 pases... a veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy".

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"Ja, ja. Chau Bellingham"

Seba Fernández, hermano del futbolista del Chelsea Enzo Fernández, se burló de Jude Bellingham al compartir en una historia de Instagram una imagen de la celebración del gol de su hermano, en la que el inglés aparece tendido sobre el césped. "Ja, ja. Chau, Bellingham", escribió.