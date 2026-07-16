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MUNDIAL 2026

Bellingham perdió los papeles: se encaró con jugadores argentinos y tuvieron que separarlo

Tras el pitido final, el inglés le propinó una colleja a Valentín Barco y necesitó la intervención de sus compañeros para calmar los ánimos

Messi y Bellingham discuten durante el Inglaterra-Argentina

Messi y Bellingham discuten durante el Inglaterra-Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

La imagen de la frustración. Si el martes fue Kylian Mbappé en Dallas vio la amarilla en el minuto 86 por soltarle el brazo a Unai Simón en un intento de presión, cuando claramente no llegaba al balón, ayer fue su compañero de equipo Jude Bellingham quien perdió los papeles al término del Inglaterra-Argentina, un duelo que acabó con remontada de la Albiceleste.

El inglés, héroe de los 'Three Lions' ante Noruega apenas unos días antes, acabó siendo protagonista de una de las escenas más amargas del torneo. Tras el 1-0 de Anthony Gordon, Thomas Tuchel optó por replegar a su equipo y reforzó el bloque con la entrada de futbolistas de perfil defensivo.

La decisión entregó por completo la iniciativa a Argentina, que se instaló en campo rival durante prácticamente toda la segunda mitad y, fiel a su inquebrantable fe, terminó obrando un nuevo milagro en este Mundial.

Aún sobre el césped, Jude, solo y cabizbajo por la dura derrota, se giró y propinó una colleja en la nuca a Valentín Barco, que se había acercado a un grupo de futbolistas argentinos que celebraban el pase a la final a escasos metros del inglés. No encajó bien la eliminación y terminó perdiendo los papeles.

El jugador del Estrasburgo reaccionó de inmediato con un empujón, mientras Nico Paz, exjugador del Real Madrid, trataba de mediar para rebajar la tensión. Sin embargo, la situación fue a más cuando Bellingham volvió a acercarse al 'Colo' Barco y le señaló con el dedo a escasos centímetros del rostro. Otamendi intervino entonces para defender a su compañero y apartó al centrocampista inglés con un empujón.

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La tangana obligó a intervenir a Jordan Pickford y James Trafford, los dos porteros de Inglaterra, que trataron de calmar los ánimos mientras Otamendi seguía recriminando la actitud de Bellingham. Una imagen totalmente desagradable y desafortunada.

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