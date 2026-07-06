Bellingham entra en la historia del Azteca: nadie lo hacía desde Maradona en 1986

El Estadio Azteca es territorio sagrado del fútbol y Jude Bellingham acaba de escribir su nombre en sus paredes. El inglés castigó a México con dos goles en los octavos de final del Mundial 2026 y lo hizo con un dato que quita el aliento: es el primer futbolista que firma un doblete en un partido de Copa del Mundo en el Azteca desde Diego Armando Maradona, que marcó dos ante Bélgica en la semifinal de México 86, según reportó OPTA. Cuatro décadas después, el templo del Diez volvió a rendirse ante un doblete mundialista.

98 segundos de vértigo

Lo de Bellingham, además, fue un rayo. Entre su primer gol, un cabezazo tras un centro medido de Saka, y el segundo, un remate a placer servido por Harry Kane, pasaron apenas 98 segundos. Minuto 38 y minuto 39. México dominaba, el Azteca rugía con más de 75.000 almas y el madridista silenció el coloso dos veces antes de que la grada pudiera asimilar siquiera el primer golpe. Dos zarpazos casi calcados, dos centros desde la derecha y dos definiciones de killer.

El heredero del trono del Diez

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La comparación es inevitable. En aquel mismo escenario, Maradona firmó en el 86 su obra maestra ante Inglaterra y remató su leyenda con el doblete a Bélgica que metió a Argentina en la final. Ahora es precisamente un inglés quien recoge el testigo en el último partido mundialista que acoge el Azteca antes de que el torneo se mude definitivamente a Estados Unidos. Bellingham, a sus 23 años, ya tiene un lugar en la historia del estadio más mítico del planeta fútbol. El premio para el vencedor del duelo: un cruce de cuartos ante la Noruega que eliminó a Brasil.