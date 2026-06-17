Bellingham acalla las críticas de Inglaterra con una versión desconocida esta temporada con el Madrid

Jude Bellingham quiere reencontrarse consigo mismo en este Mundial. Alejado no, alejadísimo de su mejor versión, el mediapunta del Real Madrid completó una temporada 25/26 para olvidar que no solo provocó las críticas de la hinchada blanca, sino que incluso se llegó a dudar de su rol en la Selección de Inglaterra.

El propio seleccionador fue el encargado de avivar el debate. Thomas Tuchel le mandó una serie de avisos en rueda de prensa antes de arrancar la Copa del Mundo, dejando caer que aquel que no aprovechase los minutos en los amistosos podría perder la titularidad. Y entonces Bellingham se puso las pilas.

En cuanto sintió la presión de Morgan Rogers, su competencia directa en la mediapunta de los 'Three Lions', Jude empujó al máximo para quedarse con el '10' sobre el terreno de juego. Dicho y hecho.

Bellingham, rodeado de jugadores de Croacia / EFE

Tuchel anunció su primer once del Mundial 2026, con la presencia del madridista como una de las noticias más destacadas, formando tripleta de mediapuntas junto al azulgrana Anthony Gordon y a Noni Madueke, por detrás de Kane. No brilló Bellingham en la primera mitad, pero sí se le notaron esas ganas que le han faltado durante toda la temporada. Sin embargo, su redención con Inglaterra llegó tras el descanso.

Gol y redención

No llevábamos ni dos minutos de la segunda mitad cuando el centrocampista del Real Madrid acallaba todas las críticas de un plumazo. Bellingham recibía un balón en largo de Elliot Anderson y exhibía esa potencia física que mostró en su primera temporada en el conjunto blanco.

Recogió el esférico en banda derecha, arrancó a correr dejando atrás a su perseguidor, se metió en el área y él mismo definió raso al palo largo, imparable para Livakovic. Un gol que ponía por delante a Inglaterra después de que Croacia igualase en dos ocasiones los tantos de Harry Kane.

Noticias relacionadas

De hecho, incluso pudo ampliar la renta británica llegando desde segunda línea -una de sus mayores virtudes desde que fichó por el Madrid y que había perdido recientemente- para fusilar al portero croata, que esta vez le ganó la partida.