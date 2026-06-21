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MUNDIAL 2026

Bélgica sigue sin arrancar

Decepcionante empate (y gracias) ante Irán de los 'diablos rojos', que jugaron media hora con un futbolista menos y necesitaron varias intervenciones de Courtois para evitar la derrota

Nathan Ngoy fue expulsado contra Irán

Nathan Ngoy fue expulsado contra Irán / EFE

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Jordi Carné

Jordi Carné

Aunque la selección belga no llegaba a este Mundial con el cartel que tuvo en las tres últimas ediciones de la competición y la mayoría de sus futbolistas se encuentran lejos de su mejor versión, la realidad es que sus dos primeros partidos han sido tremendamente decepcionantes. Los 'diablos rojos' sufrieron para empatar contra Egipto en su debut en tierras americanas y en la segunda jornada acabaron 'celebrando' un empate a cero ante Irán.

Y eso que los de Rudi Garcia, sin Jérémy Doku, no empezaron mal el encuentro disputado en el SoFi Stadium y tuvieron alguna oportunidad para adelantarse en el marcador. Irán resistió sin pasar demasiados apuros, con un Beiranvand especialmente inspirado bajo palos para frenar los intentos de De Bruyne y Tielemans, y también puso a prueba Courtois. El portero del Real Madrid, de hecho, tuvo mucho trabajo y se vio obligado a realizar varias intervenciones de mérito para evitar un descalabro de su equipo.

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Taremi logró batirlo en una brillante acción de estrategia a la media hora de juego, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego muy justo. En la segunda mitad, Nathan Ngoy fue expulsado por una falta como último hombre tras un grave error y dejó a Bélgica desde el 66' con un futbolista menos. Irán no lo pudo aprovechar para ganar, pero más allá de un disparo de Dodi Lukébakio tampoco sufrió para mantener el empate.

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