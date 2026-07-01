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MUNDIAL 2026

Bélgica - Senegal, en directo hoy: partido del Mundial 2026, en vivo

Tras una mala fase de grupos, los Diablos Rojos, comandados por un De Bruyne apagado, deberán solventar todas las dudas ante los siempre competitivos Leones de Teranga

De Bruyne y Lukaku celebrando uno de sus goles con Bélgica en el Mundial

De Bruyne y Lukaku celebrando uno de sus goles con Bélgica en el Mundial / EFE

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Xavi Turu

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