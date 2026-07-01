En directo
MUNDIAL 2026
Bélgica - Senegal, en directo hoy: partido del Mundial 2026, en vivo
Tras una mala fase de grupos, los Diablos Rojos, comandados por un De Bruyne apagado, deberán solventar todas las dudas ante los siempre competitivos Leones de Teranga
Xavi Turu
MIN. 32, BEL 0-1 SEN
Se ha parado el encuentro unos minutos: tres espontáneos saltaron sobre el terreno de juego, pero sin más incidentes. Vuelve a rodar el esférico.
MIN. 31, BEL 0-1 SEN
Bélgica todavía no ha entrado en el partido y el dominio total sigue siendo para los senegaleses.
MIN. 27, BEL 0-1 SEN
Pausa para la hidratación.
MIN. 26, BEL 0-1 SEN
¡¡Goooool de Senegal!! Marca Habib Diarra, después de coger un rechace dentro del área, y el 21 de los africanos tan solo tiene que empujar el balón al fondo de las mallas. Se adelantan los visitantes que llevaban minutos y minutos siendo mejores sobre el verde.
MIN. 24, BEL 0-0 SEN
Otra llegada de Senegal… Insiste e insiste el cuadro de Thiaw ante una Bélgica un tanto pasiva en defensa.
MIN. 22, BEL 0-0 SEN
Parece que Bélgica busca estirarse un poco, pero el dominio sigue siendo para los africanos.
MIN. 20, BEL 0-0 SEN
Contragolpe rapidísimo de Bélgica que condujo Doku, pero el último pase lo cortó la zaga de los leones de la teranga.
MIN. 19, BEL 0-0 SEN
Disparo de De Bruyne desde lejos que se marcha muy desviado.
MIN. 17, BEL 0-0 SEN
Se instala completamente en campo contrario Senegal, que está jugando con mucho criterio. Disparo de Idrissa Gueye a las manos de Courtois.
MIN. 15, BEL 0-0 SEN
La posesión es claramente para Senegal, con un 61% a su favor. A remolque los belgas y con sensaciones de mucho peligro para los senegaleses.
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