Bélgica, rival de España en cuartos de final: cuándo y dónde juegan

España ya conoce a su rival en los cuartos de final del Mundial 2026: será Bélgica, que goleó 1-4 a Estados Unidos en Seattle y certificó así su billete para medirse a La Roja.

Fecha, hora y sede

El partido se disputará el viernes 10 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, rebautizado como Los Angeles Stadium para el torneo. En Estados Unidos arrancará a las 15:00 ET, la 13:00 horas en el centro de México.

Cómo ver el partido

En España, el choque se podrá seguir a través de La1, Movistar y DAZN.

El camino de España hasta los cuartos

La selección de Luis de la Fuente certificó su pase tras superar 1-0 a Portugal en Dallas, en un partido agónico resuelto por Mikel Merino en el descuento y que supuso, además, la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales. España regresa así al SoFi Stadium, escenario en el que ya firmó una de sus mejores actuaciones del torneo con el 3-0 ante Austria.

Bélgica, con paso firme en Seattle

Los de Rudi Garcia golearon 1-4 a un Estados Unidos que se quedó sin respuestas, con Charles De Ketelaere como gran protagonista del choque y un tanto también de Hans Vanaken, tras un error del portero estadounidense Matt Freese y un gol de Lukaku. El combinado de Mauricio Pochettino, con Folarin Balogun de titular en medio de la polémica por la anulación de su sanción, se despide así del sueño de ser el primer anfitrión en llegar a cuartos.

Antecedentes entre España y Bélgica en Mundiales

Ambas selecciones se han cruzado dos veces en la historia de la Copa del Mundo: en México 1986, en cuartos de final, con clasificación belga por penaltis camino de la semifinal ante Argentina; y en Italia 1990, en fase de grupos, con triunfo español por 2-1 en Verona.

Qué hay en juego

El ganador del duelo de Los Ángeles se citará en semifinales el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), frente al vencedor del Marruecos-Francia del jueves 9 en Boston.