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MUNDIAL 2026

Bélgica - Irán, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo

Sigue en directo el partido entre Bélgica e Irán del grupo G

Bélgica se mantuvo invicta durante los amistosos previos al Mundial 2026

Bélgica se mantuvo invicta durante los amistosos previos al Mundial 2026 / SPORT

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Xavi Turu

Bélgica e Irán se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del grupo G en el estadio de Los Ángeles. Sigue el partido en directo.

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