Bélgica - Irán, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo

Bélgica e Irán se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del grupo G en el estadio de Los Ángeles. Sigue el partido en directo.

MIN. 27, BEL 0-1 IRN Ojo, que se está revisando la acción por un posible fuera de juego de Taremi.

MIN. 24, BEL 0-1 IRN ¡¡Gooooooool de Irán!! Jugada de pizarra ejecutada a la perfección por parte de los iraníes y golazo de Taremi: media vuelta, control orientado y balón al fondo de las mallas.

MIN. 23, BEL 0-0 IRN Jugadón de Tielemans, que le pegó un zapatazo, obligando a la estirada de Beiranvand para despejar a saque de esquina.

MIN. 21, BEL 0-0 IRN Centro de De Bruyne y remate flojo de Lukaku. Ataque y gol para los de Rudi Garcia.

MIN. 19, BEL 0-0 IRN Todos los disparos desde fuera del área de Bélgica acaban estrellándose con el muro defensivo iraní.

MIN. 16, BEL 0-0 IRN Lo intentó otra vez De Bruyne, pero no se entendió con Lukaku.

MIN. 15, BEL 0-0 IRN ¡¡La ha tenido Irán!! Disparo potente de Kanaanizadegan que armó la pierna y obligó a Courtois a lucirse bajo palos.

MIN. 12, BEL 0-0 IRN Llegó en profundidad Meunier por el costado derecho, pero su centro no encontró a ningún compañero. Sigue insistiendo Bélgica ante un Irán que se defiende ordenadamente.

MIN. 10, BEL 0-0 IRN ¡¡Doble oportunidad para Bélgica que ha estado a punto de inaugurar el marcador!! Estuvo de diez el portero iraní.