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MUNDIAL 2026
Bélgica - Irán, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo
Sigue en directo el partido entre Bélgica e Irán del grupo G
Xavi Turu
Bélgica e Irán se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del grupo G en el estadio de Los Ángeles. Sigue el partido en directo.
MIN. 27, BEL 0-1 IRN
Ojo, que se está revisando la acción por un posible fuera de juego de Taremi.
MIN. 24, BEL 0-1 IRN
¡¡Gooooooool de Irán!! Jugada de pizarra ejecutada a la perfección por parte de los iraníes y golazo de Taremi: media vuelta, control orientado y balón al fondo de las mallas.
MIN. 23, BEL 0-0 IRN
Jugadón de Tielemans, que le pegó un zapatazo, obligando a la estirada de Beiranvand para despejar a saque de esquina.
MIN. 21, BEL 0-0 IRN
Centro de De Bruyne y remate flojo de Lukaku. Ataque y gol para los de Rudi Garcia.
MIN. 19, BEL 0-0 IRN
Todos los disparos desde fuera del área de Bélgica acaban estrellándose con el muro defensivo iraní.
MIN. 16, BEL 0-0 IRN
Lo intentó otra vez De Bruyne, pero no se entendió con Lukaku.
MIN. 15, BEL 0-0 IRN
¡¡La ha tenido Irán!! Disparo potente de Kanaanizadegan que armó la pierna y obligó a Courtois a lucirse bajo palos.
MIN. 12, BEL 0-0 IRN
Llegó en profundidad Meunier por el costado derecho, pero su centro no encontró a ningún compañero. Sigue insistiendo Bélgica ante un Irán que se defiende ordenadamente.
MIN. 10, BEL 0-0 IRN
¡¡Doble oportunidad para Bélgica que ha estado a punto de inaugurar el marcador!! Estuvo de diez el portero iraní.
MIN. 9, BEL 0-0 IRN
Disparo de De Bruyne con una acción desde la frontal del área que buscó la rosca y el palo largo, pero se le marchó demasiado alto.
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