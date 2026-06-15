Bélgica se encalla ante la Egipto de Hamza Abdelkarim

Los faraones de Egipto, con el histórico debut en los últimos minutos del azulgrana Hamza Abdelkarim, arañaron un más que merecido empate ante una selección de Bélgica que, como siempre, apunta más de lo que después consigue. Fue un partido de alternativas y abierto, marcado por el sofocante calor de Seattle. Esta vez sí, las pausas de hidratación estuvieron justificadas.

Los 'Diablos Rojos' empezaron fuertes y gozaron de una buena ocasión en las botas de un Kevin De Bruyne que, a sus 34 años y pese a una temporada en Nápoles marcada por las lesiones, sigue siendo imprescindible. Su derechazo salió fuera.

Los de Rudi Garcia se fueron evaporando ante una Egipto que rápidamente se les subió a las barbas. Solo algunos chispazos de Doku por la banda diestra... las pocas veces que se pudo ir de su marcador, Mohamed Hany.

Egipto golpea primero

El partido dio un vuelco cuando, a los 19 minutos, Salah encontró liberado a Emam Ashour y el futbolista del Al Ahly se orientó el balón con la izquierda y soltó un tremendo disparo con la derecha. Nada pudo hacer Thibaut Courtois pese a estirar al suelo sus dos metros de portero.

Los europeos quedaron contra las cuerdas y Zico estuvo muy cerca de hacer saltar la banca de Egipto con el segundo, aunque esta vez si apareció el meta madridista. Bélgica reaccionó en el tramo final de la primera mitad a fuerza de empujar y hacer retroceder a los egipcios, pero Doku chutó alto cuando lo más fácil era marcar. En la otra área, Courtois desvió con los pies la ocasión en carrera de Marmoush para cerrar un añadido frenético.

El disparo de Emam Ashour para abrir el marcador / EFE

Bélgica reacciona

Bélgica irrumpió con nuevos bríos tras el descanso y De Bruyne envió al palo el lanzamiento de una falta. La calidad nunca se pierde. Pero Egipto no se arrugó y la respuesta fue tan contundente o más en un cabezazo de Salah replicado con una mano salvadora de Courtois.

Cada vez que las cámaras enfocaban la cara del portero belga era un poema. Alguna cana más le salió cuando Marmoush se fue directo sin oposición, pero muy poca puntería.

Los minutos más entretenidos del partido depararon también una impresionante volea de Tielemans que salió alta. De Bruyne puso a prueba a Mostafa Shoubir y Lukaku entró en el césped. Bélgica ya fue con todo.

No fue suyo el gol, pero su influencia en la acción del 1-1 fue incontestable. Apenas llevaba el del Nápoles un minuto en el césped cuando Meunier se fue por la derecha, centró y marcó en propia Mohamed Hany, agobiado por la presencia del 'armario' belga.

Debuta Hamza

Momento histórico a los 76 minutos, cuando Hamza Abdelkarim, de 18 años, relevó a Mohamed Salah el día que cumplía 34 años. Necesitaba Hossam Hassan energía para contener a una Bélgica que le acabó poniendo más corazón que cabeza.