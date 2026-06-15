MUNDIAL 2026
Bélgica - Egipto: a qué hora y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo
Bélgica y Egipto se enfrentan con motivo de una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026
Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final
Bélgica y Egipto se enfrentan hoy lunes 15 de junio en el Lumen Field en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Bélgica - Egipto y dónde ver el partido en España.
Después de un rendimiento extraordinario durante las eliminatorias de cara al Mundial, durante las cuales sumaron cinco victorias y tres empates, los belgas se presentan como una de las selecciones más duras de todo el campeonato, verificado por su igual de excelente participación en amistosos internacionales previos a la realización del torneo.
Pese a verse eliminados en la fase de grupos de 2022, consecuencia de las adaptaciones irregulares tras su histórica participación en 2018, el conjunto de Rudi García está preparado para que la nueva generación, aunada a miembros de la camada de oro anterior, dé un golpe sobre la mesa ante las principales favoritas, favorecidos por la a priori accesible clasificación que le debería conferir la configuración del Grupo G.
Egipto, en cambio, disputa su cuarto Mundial con una deuda pendiente, siendo que no han logrado ganar ni un partido en ninguna de sus participaciones de la Copa del Mundo, lo cual sitúa un precedente negativo que le hace quedar como menos favorita de cara a llevarse la contienda.
No obstante, la selección dirigida por Hossam Hassan cuenta con las estadísticas directas de su lado ya que, en duelos frontales contra Bélgica, suman tres victorias y una derrota, lo que incluye una conquista en su amistoso más reciente (2022). Aunque ninguna de esas disputas se ha dado en torneos oficiales, el embrión anímico está presente, sobre todo para resarcir su caída en semifinales en la pasada Copa Africana de Naciones frente a Senegal.
HORARIO DEL BÉLGICA - EGIPTO DEL MUNDIAL 2026
El partido entre Bélgica y Egipto, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy lunes 15 de junio a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL BÉLGICA - EGIPTO DEL MUNDIAL 2026
En España, el partido del Mundial 2026 entre Bélgica y Egipto se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.
También puedes seguir toda la jornada del Mundial 2026 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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