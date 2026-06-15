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MUNDIAL 2026
Bélgica - Egipto, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Bélgica - Egipto con la presencia del blaugrana Hamza
Xavi Turu
Una Bélgica talentosa
Vamos a ver cómo afronta este Mundial el combinado de Rudi García. Los Devils tienen mucho talento en sus filas y puede ser una de las selecciones que dé que hablar con nombres como Trossard, De Bruyne, Doku, Courtois, etc. Por su parte, Lukaku llega un poco justo físicamente y tendrá que esperar para poder tener minutos.
Bélgica – Egipto
Aquí están los egipcios a su llegada al estadio. Salah comandó a los suyos y es uno de sus principales activos.
Bélgica – Egipto
La llegada de los Devils a las instalaciones de Seattle.
¡XI de Egipto!
El conjunto de los Faraones llega a este partido con ganas de salir al terreno de juego para competir:
Shobeir, Hany, Fathy, Ibrahim, Fatouh, Ziko, Lasheen, Ashour, Attia, Marmoush y Salah.
¡XI de Bélgica!
Estos serán los hombres que arrancarán de inicio para el combinado que dirige Rudi García.
Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, De Bruyne, Doku, Trossard y De Ketelaere.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con el partido entre Bélgica y Egipto que se jugará en el Lumen Field a las 21:00 horas (CET).
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