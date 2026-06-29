Beckham se enriquece aún más con el Mundial: La millonada que gana con las pausas de hidratación

Una de las grandes novedades, y más criticadas, de este Mundial 2026 que está superando varios récords de asistencia y económicos, han sido las pausas de hidratación obligatorias durante las dos partes de los partidos. Se ha hablado mucho desde el inicio del campeonato de una situación que, si bien es cierto que en el deporte americano es habitual, resulta atípica para el resto del mundo.

Y es que estas pausas, al más puro estilo americano, se están convirtiendo en una 'fiesta' dentro del estadio y un completo negocio en la televisión. Varios estudios ya han revelado que los ingresos publicitarios por la emisión de anuncios durante los tres minutos de 'frenesí' que duran, se elevarán hasta cifras nunca vistas. Y de este pastel, hay un protagonista que se lleva un buen trozo.

Beckham, protagonista de las pausas de hidratación

David Beckham, propietario del Inter de Miami y recientemente declarado milmillonario por el Sunday Times Rich List 2026, es uno de los que más se está lucrando a nivel económico de este nuevo panorama en el mundo del fútbol, llegando a cobrar una auténtica barbaridad por su participación en diferentes anuncios de grandes marcas.

Messi, Alexia Putellas, Beckham...Reparto de oro en el nuevo anuncio de Lay's / Lay's

El inglés, quien siempre ha sido uno de los mayores exponentes del 'marketing' en el fútbol, está siendo el protagonista de campañas publicitarias de grandes compañías como son Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon y Adidas. Todas ellas se han subido al carro del Mundial y han elegido su figura para conseguir el mayor rédito posible a una inversión millonaria para copar los mejores espacios durante estas pausas.

Cifras de escándalo

El Daily Mail ha contactado con el profesor Patrick Rishe, director de negocios deportivos de la Universidad de Washington, para analizar esta situación. Y ha sido claro: "Está ganando alrededor de 25 millones de dólares (22 millones de euros) solo con estos anuncios de la Copa del Mundo. Es una muestra de su fama mundial, su atractivo comercial y la universalidad de su popularidad".

David Beckham, presidente del Inter de Miami / EFE

"Es una de las pocas estrellas deportivas internacionales que puede atraer a una gama tan diversa de marcas. Es un icono del marketing global. Es reconocible al instante, un caballero y una persona íntegra", añade el profesor.

"Es puramente un asunto deportivo, no financiero"

"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como la Copa Mundial, que se juega durante 39 días, con equipos que potencialmente disputan ocho partidos, tener un momento para descansar es extremadamente importante", explicó Infantino, presidente de la FIFA, para justificar las pausas de hidratación.

Infantino asegura que el Mundial es ya "el más exitoso" y reivindica "los estadios llenos" / EFE

Añadió que: "No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación". También lo asoció a un tema puramente deportivo: "Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones".