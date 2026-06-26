Beccacece alza la voz tras vencer Ecuador a Alemania: "Lo único que quiero es que se nos respete"

La selección de Ecuador logró una hazaña histórica al vencer a Alemania y asegurar su pase in extremis a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras un inicio de torneo marcado por las dudas, el seleccionador Sebastián Beccacece ha alzado la voz para exigir respeto hacia un equipo que ha sabido reponerse de la adversidad mediática y deportiva.

La Tri protagonizó una remontada épica ante la Mannschaft en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, el combinado sudamericano sumó tres puntos vitales en la última jornada del Grupo E. Esta victoria, calificada de extraordinaria por su entrenador, permitió a Ecuador alcanzar los cuatro puntos y clasificar como uno de los mejores ocho terceros, dejando atrás la derrota ante Costa de Marfil y el empate frente a Curazao.

El entrenador argentino se mostró contundente al concluir la rueda de prensa pospartido y zanjó: "Yo lo único que quiero es que se nos respete".

Una victoria contra el pesimismo

El técnico llegó a la cita muy cuestionado tras los primeros tropiezos, pero reivindicó el valor de lo conseguido. Beccacece afirmó: "Hoy se hizo algo grande, se ganó a una potencia en un partido histórico".

El preparador insistió en la importancia de mantener la convicción táctica y mental frente a las críticas. Explicó: "La vida es eso: saber sufrir, tener templanza, fe, tener confianza, un poco lo que veníamos hablando. Nosotros siempre, en la adversidad, hemos mostrado mucha calma, cautela, porque había una idea".

Durante su comparecencia, recordó el pesimismo mediático que rodeó al equipo y aseguró que la dinámica no cambió internamente antes de este duelo crucial. En este sentido, hizo un llamamiento al país e insistió: "Invito a todo el Ecuador a que esté unido como el sueño de Simón Bolívar. La unidad es clave".

Superar la adversidad sin miedo

El camino no ha sido fácil para el entorno del entrenador, cuya familia llegó a sufrir el acoso de algunos aficionados. Sobre este duro proceso, añadió: "Este viaje hay que disfrutarlo. A veces hay que sufrir, pero lo importante es estar juntos".

Pese a la tensión vivida, Beccacece aclaró que su intención no es buscar un enfrentamiento con la prensa, sino advertir que el miedo prematuro es perjudicial. En una intervención cargada de mensajes motivacionales, sentenció: "La historia está hecha para cambiarla".

Además, quiso poner en valor el esfuerzo continuo de su plantilla de cara a la opinión pública y reivindicó: "Solo pedí paciencia porque los futbolistas estaban trabajando bien".

El polémico gol alemán y la ilusión ecuatoriana

Analizando el desarrollo del encuentro, el seleccionador consideró que el tanto de Leroy Sané debió ser anulado por un juego peligroso de Pavlovic en el origen de la jugada. Sin embargo, destacó que Ecuador supo levantarse de ese golpe y creer hasta el pitido final.

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el argentino mostró su lado más pasional y manifestó: "Quiero que la gente se enamore de estos futbolistas porque este Ecuador enamora, ¿enamora o no? Después veremos dónde llegamos, pero este grupo se merece lo mejor".

Para concluir, dejó claro que jamás subestimó a sus primeros rivales ni se sintió inferior a Alemania. Declaró: "Nunca nos sentimos en el infierno ni tampoco en el cielo, estamos en la Tierra y en la Tierra se viene a sentir".

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Beccacece confía en que este triunfo memorable sea el punto de inflexión definitivo en su camino mundialista. Con una mezcla de ambición, prudencia y humildad, sentenció: "Sería hermoso si alguna vez pasamos una eliminatoria, ¿por qué no? Trabajamos para eso, lo merece el pueblo".