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MUNDIAL 2026

Bebé confía en que Cabo Verde dará la sorpresa en el Mundial: "Van a pasar de la fase de grupos"

El delantero caboverdiano se muestra convencido de que su selección dará la sorpresa en el campeonato.

Imagen de Bebé durante un entrenamiento semanal. | UD IBIZA

Imagen de Bebé durante un entrenamiento semanal. | UD IBIZA

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

El delantero caboverdiano Bebé, que milita en el Ibiza, analizó el papel de su selección en el torneo en los micrófonos de la Cadena COPE. A pesar del escepticismo generalizado que rodea al conjunto africano, que comparte grupo con combinados de la talla de España y Uruguay, el futbolista se mostró tajante.

"Sé que hay mucha gente que cree que Cabo Verde no va a pasar de grupos, que va a ser un partidos muy fácil, pero yo sé que mis compañeros seguro que van a dar mucha lucha y van a pasar de grupos. Estoy muy, muy seguro de que van a conseguir pasar", aseguró el atacante de forma contundente.

Respeto por los rivales y confianza en el bloque

El extremo no ocultó el enorme potencial de los rivales a los que se medirán en esta primera fase, mostrando un profundo respeto por el combinado español. "Yo sé que España es uno de los candidatos a ganar el Mundial por la selección que tiene, por la historia que tiene, por los jugadores que tiene", admitió.

Sin embargo, el jugador confía plenamente en el bloque y en el crecimiento que ha experimentado su país en los últimos tiempos: "Es una selección que ha evolucionado mucho y tiene muchos buenos jugadores".

Un aviso antes del debut

Preguntado por la dificultad real de lograr la clasificación para los dieciseisavos de final en un escenario tan exigente, Bebé insistió en que el vestuario no acude a la cita como un mero invitado, reafirmándose en sus opciones de dar la sorpresa en el campeonato.

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«El fútbol te puede dar muchas cosas. Yo creo que Cabo Verde va a pasar de grupo. Lo tengo muy claro, estoy muy confiante», sentenció el futbolista en la COPE, mandando un aviso directo antes del debut frente a la selección española.

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