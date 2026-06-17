Los bares y restaurantes lo tienen claro durante el Mundial: "Los ingleses beben mucha cerveza y los españoles son de comer y beber"

El Mundial es un auténtico escaparate y una herramienta de consumo. Millones de personas se reúnen para ver uno de los grandes espectáculos que existen hoy en día. A nivel televisivo, las cuotas de pantalla se disparan y a nivel de consumo, en los bares y restaurantes también. Cualquier excusa sirve para salir y tomar algo, o incluso cenar con tus amigos mientras ves a Haaland marcar con Noruega, o a Leo haciendo un hat-trick con Argentina.

Es por eso que el Mundial ha supuesto una oportunidad para muchos negocios de hostelería en España. Los bares esperan un aumento importante de clientes durante los partidos de la selección, con previsiones que apuntan a incrementos de ingresos de hasta un 30%. La afición y el deseo de compartir la emoción del torneo hacen que muchos seguidores elijan estos establecimientos para disfrutar de los encuentros.

Los ingleses, como siempre

Los propietarios de bares ya empiezan a notar este movimiento. José María, un profesional del sector en Murcia, explica que los grandes eventos deportivos siempre generan más actividad, ya que muchas personas aprovechan para reunirse, consumir y animar al equipo español. "El mundial es cada 4 años y a la gente le va muy bien, se echa un rato de consumo y encima animando a España", dice en COPE. El beneficio final varía según las características del local, como el espacio disponible, las pantallas instaladas o las zonas al aire libre.

"Dependiendo de la hinchada que venga a ver el partido de fútbol se nota en la facturación", afirma. Los que más beben, como ha sucedido siempre, son los ingleses. "Beben mucha cerveza, los españoles son de estar viendo el fútbol y comer y beber", comenta.

Un gasto medio que mejoran las cifras

Los trabajadores de estos establecimientos consideran que estas fechas son especialmente positivas. Saulo, empleado de un bar madrileño, destaca que los clientes llegan con ganas de disfrutar, reunirse y crear un buen ambiente. El gasto medio por persona puede situarse entre los 20 y los 30 euros, una cifra que ayuda a mejorar la jornada.

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A pesar del auge de los bares, muchas personas siguen prefiriendo ver el fútbol desde casa. La comodidad del hogar continúa siendo una opción muy popular, especialmente cuando se combina con pedidos de comida a domicilio para acompañar el encuentro.