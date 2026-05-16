Toda la verdad sobre Bardghji y el incendio sueco: "Algunos creen que Potter no quiere personalidades fuertes"

Graham Potter, seleccionador de Suecia, se le ha convertido en Voldemort. Por lo menos, esta es la impresión que queda al leer la prensa internacional sobre su convocatoria para el Mundial 2026. Chistes malos a un lado, la lista que ha confeccionado el exentrenador de Brighton y Chelsea ha generado revuelo en todo el mundo. Sin Kulusevski, Bardghji, Swedberg o Dahl, los ‘Blågult’ se presentarán en Estados Unidos, Canadá y México con un grupo de 26 futbolistas que no ha dejado indiferente a nadie.

Tras todo el alboroto generado, SPORT ha querido ir más allá para conocer de primera mano qué sentimiento hay en Suecia con Potter, sus decisiones y las opciones que tiene la selección de cara al Mundial. También para conocer por qué Bardghji ha podido quedar fuera. Porque una cosa es el ruido que llega desde fuera y otra, muy distinta, lo que opina un país que, la última vez que jugó una Copa del Mundo en Estados Unidos, consiguió la medalla de bronce.

Roony Bardghji apenas ha tenido oportunidades en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

La primera conclusión es clara: en Suecia ha habido sorpresa. Mucha gente no esperaba algunas de las decisiones tomadas por Graham Potter, especialmente por algunos futbolistas que se han quedado fuera, pero, por lo general, tal y como nos explicó Viktoria Björklöf, periodista de 'Sportbladet', uno de los medios más importantes de Suecia, también existe una lectura más templada.

En el país se entiende que “el seleccionador está intentando construir un equipo equilibrado, reconocible y con una identidad muy definida, en lugar de limitarse a escoger a los futbolistas con mayor cartel internacional”, menciona.

El objetivo no es contentar a nadie

Potter no ha hecho una convocatoria para contentar al público ni a los medios. Y, al final, la responsabilidad de un seleccionador es tomar decisiones que ayuden a potenciar su idea. Puede gustar más o menos, pero hay una coherencia detrás. Potter quiere 'su' equipo suyo y, en este grupo, a sus ojos, no encaja Bardghji, entre otros.

Graham Potter, actual seleccionador de Suecia / Andy Rain / EFE

Una de las críticas más repetidas ha sido la presencia de varios jugadores de la liga sueca en detrimento de futbolistas que compiten en campeonatos como la Bundesliga, LaLiga, la Ligue 1 o la Premier League. Desde fuera, la decisión puede parecer extraña, pero el propio Potter ha señalado que el nivel de competitividad del torneo doméstico es alto.

“Potter considera que esos jugadores encajan mejor en lo que necesita el equipo. Varios analistas consideran que Potter es reacio a incorporar personalidades fuertes”, destaca Viktoria. ¿Busca el seleccionador evitar futbolistas con demasiada personalidad? ¿O simplemente pretende construir un grupo disciplinado?

El 'caso Bradghji'

Tener el control no es necesariamente un defecto. De hecho, puede ser una virtud en un torneo corto como un Mundial. La ausencia de Kulusevski se explica por su lesión, que lo ha dejado en el dique seco demasiado tiempo. La de Roony Bardghji, que ha sido un golpe para el futbolista y para quienes esperaban verlo en el gran escaparate internacional, “se explica por la competencia entre los puestos. Sigue siendo considerado un gran talento, pero muchos creen que su juventud y su limitada experiencia al más alto nivel internacional podrían haber jugado en su contra”, señala Viktoria.

Roony Bardghji, durante el partido de Suecia contra Eslovenia / INSTAGRAM @roony

En esta línea, la de la fiabilidad, Potter también descartó a Swedberg porque “duda de su regularidad”, y a Dahl, que “impresionó en el Benfica, pero ha priorizado otras opciones más defensivas”, considera. Lo que está claro es que ha habido debate, y bastante intenso.

Dos pensamientos, pero confianza en Potter

“Hay una corriente de aficionados y analistas que cree que la selección debería ser más valiente y abrir paso a una generación joven, especialmente en ataque. Piensan que Suecia necesita frescura, descaro y futbolistas capaces de romper partidos. Otros, sin embargo, defienden una visión más prudente: un Mundial exige experiencia, estabilidad y jugadores preparados para soportar la presión desde el primer día”, opina Viktoria. Entonces, para el primer grupo de pensadores, falta Bardghji. Para el segundo, no es una ausencia tan importante.

Isak y Gyökeres, jugadores de Suecia / X

Pese a ello, Björklöf lo tiene claro: “La sensación con Potter en Suecia es positiva y hay confianza en él”. Y añade que, para “la mayoría del pueblo sueco, volver a estar en un Mundial ya es un hecho de celebración”. El recuerdo de 2018, cuando Suecia alcanzó los cuartos de final, sigue muy presente entre los aficionados al deporte rey y, con nombres como Alexander Isak o Viktor Gyökeres, las expectativas son ligeramente más altas.

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Así pues, Potter es quien está al mando y, aunque haya tomado decisiones que no contentan a todos (seguramente eso es imposible en el mundo del fútbol), la confianza es total con su idea. Ahora Suecia solo piensa en “hacer historia”.