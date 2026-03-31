"Solo puede quedar uno": la icónica frase de la película 'Highlander' - Los Inmortales - (1986) cobra vida esta noche en el duelo entre Suecia y Polonia (20:45 horas). En clave culé, Roony Bardghjiy Robert Lewandowski se citan en el Friends Arena de Solna (Estocolmo, Suecia) por uno de los últimos cuatro billetes europeos rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El ariete polaco sueña con el que sería su tercer y, muy probablemente, último Mundial. A sus 37 años (cumple 38 en agosto), ha visto reducir considerablemente su protagonismo bajo las órdenes de Hansi Flick. De hecho, esta es la temporada en la que menos minutos ha acumulado.

Eso sí, aunque sus cifras no sean las mejores —las peores desde que viste de azulgrana—, su acelerón en 2026 supuso una gran alegría para el Barça y, sobre todo, para Polonia.

Lewandowski, héroe nacional en Polonia / Agencias

¿Último baile de 'Lewy'?

Fue determinante en el triunfo de su selección sobre Albania en la semifinal de la repesca europea. Polonia sufrió ante los balcánicos, pero acabó remontando el tanto de Hoxha en la primera mitad gracias a las dianas del punta culé y de Zielinski, ambos asistidos por Szymanski.

El último escollo que deberá superar Lewy no es precisamente moco de pavo. La Suecia de un Viktor Gyökeres entonadísimo y de su compañero Roony Bardghji desafía su último baile.

Viktor Gyökeres anotó un hat-trick ante Ucrania / Kai Forsterling / EFE

El delantero del Arsenal fue el autor del triplete que acabó con las esperanzas de Ucrania y es la principal amenaza del combinado escandinavo, ausente en tres de las cuatro últimas ediciones. Cruzar el charco traería muy buenos recuerdos a Suecia, tercera en el Mundial que el país norteamericano albergó en 1994.

El joven extremo culé, sin embargo, se quedó sin minutos ante la Albania de Sylvinho. No está gozando de apenas oportunidades en el Barça y no dudó en expresar su desconento en una entrevista reciente con 'Sverige Television'.

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Roony Bardghji, durante el partido de Suecia contra Eslovenia / INSTAGRAM @roony

"Tengo paciencia pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más. Cien por cien no estoy contento, pero esto es el fútbol. Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo, son mis compañeros de equipo. Sé lo que puedo hacer, tengo mucha confianza en mí mismo", aseguró el futbolista de 20 años. Lo dicho: solo puede quedar uno.