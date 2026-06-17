Barcola explica el plan de Francia para hacer 'pichichi' a Mbappé

Kylian Mbappé tiene entre ceja y ceja convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Nada que no se sepa. El delantero francés hizo historia en el debut de Francia en la Copa del Mundo 2026, anotando dos de los tres goles para superar por fin a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de 'Les Bleus'. Y ahora quiere más.

Suma el delantero del Real Madrid 58 dianas con su selección, pero el dato que hace temblar a Miroslav Klose es el siguiente: catorce de esos goles los ha anotado en Mundiales, situándose a tan solo dos tantos de una de las marcas más prestigiosas del fútbol mundial, propiedad todavía del mítico delantero alemán con 16 dianas.

Visto lo visto en la primera jornada del Mundial 2026, todo hace pensar que Mbappé superará a Klose antes de concluir la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá. Y para ello, necesitará el apoyo de todos sus compañeros, que se volcarán en ayudarle a ser pichichi, tal y como desveló Bradley Barcola.

Mbappé anotó un doblete ante Senegal / EFE

El extremo del PSG, que anotó el segundo gol de Francia, aseguró tras el encuentro que su misión principal es ayudar a Mbappé: "Haremos todo lo posible para ayudarle a marcar tantos goles como sea posible".

Atizado en varias ocasiones por su escaso juego colectivo y su individualismo, tanto con el Real Madrid como con Francia, el crack galo recibió la defensa y los elogios de su compañero: "Es realmente increíble lo que hace en cada entrenamiento, en cada partido. Siempre logra sorprendernos".

"Es un verdadero orgullo tenerlo con nosotros y estoy muy orgulloso de él. Creo que toda Francia está feliz de que esté aquí. Su importancia es innegable", añadió Barcola en zona mixta después de la victoria ante Senegal.

Mbappé, feliz

También se pronunció tras el partido el gran protagonista, Kylian Mbappé, quien desveló estar "muy contento" por su doblete y por romper el registro histórico de Giroud, lo que le permite "entrar un poco más en la historia de Francia".

Kylian Mbappé, capitán de Francia y goleador letal / EUP

Con sus dos goles a Senegal, Mbappé suma ya 14 goles en Mundiales, superando los 12 de Pelé y los 13 de Leo Messi (el argentino todavía puede batir el récord de Klose antes que el galo) y del francés Just Fointaine. Iguala con Gerd Müller y se sitúa a uno de los 15 de Ronaldo Nazário y a dos de los 16 de Miroslav Klose.

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"Siempre es algo que he querido hacer. Creo que tendré tiempo de pensar en este tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar", explicó en zona mixta el capitán de Francia. "Pensé en mis seres queridos. Estaban todos allí: mi familia, mis amigos, mis personas más cercanas. Cuando jugamos partidos tan importantes, sabemos que toda nuestra familia va a venir a vernos. Es por ellos por quienes marco cada vez", concluyó el delantero del Real Madrid.