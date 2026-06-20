Barcola entra en escena en Francia

Bradley Barcola está preparado para dar un paso al frente en el Mundial. Después de dejar una huella inmediata en el debut de Francia ante Senegal, el extremo del PSG apunta a la titularidad en el segundo encuentro de la fase de grupos frente a Irak, tal y como avanza 'L'Équipe'. Una oportunidad que llega en el momento ideal para un futbolista que vive entre la explosión definitiva y un futuro lleno de interrogantes.

Didier Deschamps se plantea introducir cambios en su once y Barcola es uno de los principales candidatos a entrar de inicio. Francia arrancó el torneo con una victoria por 3-1 ante Senegal, aunque necesitó mejorar mucho tras el descanso para imponer su superioridad. Y ahí apareció Barcola.

El atacante del PSG saltó al césped en la recta final y apenas necesitó unos minutos para marcar su primer gol en una Copa del Mundo. Adrien Rabiot filtró un gran pase al espacio y el extremo definió con sangre fría por encima de Édouard Mendy para colocar el 2-0 provisional. Un impacto inmediato que reforzó su candidatura para tener más protagonismo en el torneo.

La competencia, sin embargo, es feroz. Francia acumula talento ofensivo prácticamente ilimitado. Kylian Mbappé es indiscutible, Michael Olise fue determinante en el estreno con una asistencia magistral y jugadores como Ousmane Dembélé, Désiré Doué o Rayan Cherki también pugnan por un sitio en el ataque. Deschamps dispone de múltiples variantes y Barcola ha tenido que acostumbrarse a convivir con esa enorme competencia tanto en la selección como en su club.

Bradley Barcola de Francia celebra un gol ante Senegal / Sebastiao Moreira

Futuro incierto

Precisamente su situación en el PSG se ha convertido en uno de los temas del verano. Pese a seguir siendo una de las grandes apuestas de futuro del campeón francés, Barcola ha perdido parte del protagonismo que parecía asegurado hace unos meses. En ese sentido, en Francia apuntan que su continuidad ya no está completamente asegurada.

El PSG preferiría retenerle, pero tampoco cerraría la puerta a una venta si el jugador expresa su deseo de salir y llega una oferta acorde a su valoración. Clubs de la Premier League, con el Arsenal entre los equipos más atentos a su situación, siguen de cerca sus movimientos.

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Con 23 años, Barcola afronta un verano decisivo. Primero quiere consolidarse en el Mundial y aprovechar la oportunidad que le brinda Deschamps. Después llegará el momento de resolver su futuro en París. Porque, por primera vez en mucho tiempo, el internacional francés parece haber dejado de ser una pieza indispensable para convertirse en una de las grandes incógnitas del mercado.