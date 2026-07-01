Barcelona ‘decidió’ la sede del primer Mundial de la historia

No cabe duda de que Barcelona ha sido, es y será una ciudad de gran importancia en el mundo del deporte. Desde acoger grandes competiciones hasta ser sede de unos Juegos Olímpicos inolvidables, en 1992, pasando por ser cuna de grandes deportistas. Pero no todo el mundo sabe que fue una ciudad decisiva en la celebración de la primera Copa del Mundo de fútbol de la historia.

Si las paredes del Saló de Cent del Ayuntamiento barcelonés tuvieran vida propia, podrían explicar lo que sucedió allí hace poco más de 97 años. Concretamente, los días 17 Y 18 de mayo de 1929. 46 representantes pertenecientes a 23 federaciones nacionales se reunieron en Barcelona para celebrar la decimoctava edición del Congreso de la FIFA que, además, conmemoraba el vigesimoquinto aniversario de la fundación de este organismo internacional.

Jules Rimet, a la izquierda, el presidente de la FIFA que creó la Copa del Mundo / FIFA.COM

En principio, este evento debía celebrarse en Madrid, pero en enero de 1929 la Federación Catalana solicitó a la Española la organización, con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona, cuya inauguración estaba prevista para el 21 de mayo. Asimismo, se solicitó ser sede de un partido amistoso entre España e Inglaterra, pero la RFEF, en una decisión salomónica, decidió que se disputase en el estadio madrileño de Chamartín y celebrar el Congreso de la FIFA en la Ciudad Condal.

De Amsterdam a Barcelona

Era un acontecimiento de gran relevancia, ya que en el anterior Congreso, celebrado en 1928 en Amsterdam, con motivo de los Juegos Olímpicos, se había gestado la idea de crear un Campeonato del Mundo de selecciones nacionales. Hasta ese momento, la FIFA había reconocido como tal el torneo de fútbol de cada cita olímpica, si bien solo podían participar futbolistas amateurs. Eso fue obligatorio hasta los JJ.OO. de Moscú en 1980. ¿Y los profesionales?

Urgía la creación de una gran competición y en Barcelona, bajo la presidencia del francés Jules Rimet, se afianzaron los cimientos. Primero, se decidió que el torneo se disputaría cada cuatro años pares, sin coincidir con los Juegos Olímpicos. Por ello, la primera edición quedaba fijada para el año siguiente, 1930. También se discutieron aspectos referentes al reglamento oficial de la Copa del Mundo, pero también había que decidir dónde se jugaría.

Varias federaciones se postularon para acoger la primera Copa del Mundo. Países Bajos y Suecia renunciaron para favorecer a la candidatura de la Italia de Benito Mussolini, con el aliciente de grandes estadios acondicionados para acoger a miles de espectadores en todo el país. Hungría también pensaba en ser sede, así como España. Pero también estaba interesado un pequeño país suramericano, Uruguay.

Giro de 180 grados

Todo parecía estar entre las tres candidaturas europeas… hasta que tomó la palabra el representante argentino, el doctor Adrián Béccar Varela, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Su discurso lleno de pasión y sentimiento en favor de su país vecino convenció a quienes no tenían claro su voto. Tanto es así que Hungría retiró su candidatura, después lo hizo Italia y, finalmente, España. Jules Rimet proclamó a la Asociación Uruguaya de Fútbol como organizadora de la primera Copa del Mundo.

Así, el 18 de mayo se firmó el acta fundacional del torneo. Fue dos días antes de que se inaugurara oficialmente el Estadio de Montjuïc, con una jornada deportiva en la que se disputó un partido de rugby entre España e Italia y, posteriormente, uno de fútbol entre una selección catalana y el Bolton Wanderers inglés, con la presencia de los congresistas en las gradas del recinto barcelonés. Uruguay convenció por diferentes motivos: el primero de ellos, por la importancia de su selección, campeona de los torneos olímpicos de 1924 y 1928. También por el auge del fútbol en el país y, finalmente, por la conmemoración del centenario de la independencia del país en 1930. Por ese motivo, el estadio principal de la capital, Montevideo, fue bautizado como Centenario.

El argentino Adrián Béccar Varela fue clave en la elección de Uruguay como sede de la primera Copa del Mundo / Archivo Histórico Municipal de San Isidro

Un triste final

El abrazo entre Béccar Varela y el vicepresidente de la FIFA, el uruguayo Enrique Eduardo Buero, cónsul de su país en Países Bajos, selló aquella decisión. Por desgracia, el dirigente argentino no pudo disfrutar de aquella Copa del Mundo. El 9 de junio de 1929, poco después del Congreso de la FIFA en Barcelona, Béccar falleció en Madrid a los 49 años de edad al haber contraído tifus.

Pese a la unanimidad en la elección de la sede, meses después llegaron los problemas. Algunos países europeos repararon en los problemas para desplazar a sus selecciones. En aquellos tiempos se tenía que hacer en barco y suponía un contratiempo para los participantes. Así, los plácemes se tornaron en reproches y tan solo cuatro países del viejo continente decidieron participar: Francia, Bélgica, Rumanía y Checoslovaquia.

Al final, el torneo de Uruguay en 1930 solo tuvo 13 escuadras participantes, pero siguió adelante. Fue el principio de una historia que será centenaria en la próxima edición y que empezó a escribirse entre las paredes del Ayuntamiento de Barcelona.