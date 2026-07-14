Barcelona no tendrá pantalla gigante y se niega a retransmitir el Francia-España en sus calles: hay municipios en Cataluña que sí darán el partido

España se juega este martes una plaza en la final del Mundial ante Francia y la expectación alrededor de la selección no deja de crecer. El combinado español vuelve a unas semifinales mundialistas 16 años después de su histórico título en Sudáfrica y miles de seguidores quieren vivir una noche que puede quedar marcada en la historia del fútbol español.

El duelo ante la Francia de Didier Deschamps empezará a las 21 horas y ha llevado a muchos ayuntamientos a preparar espacios públicos para reunir a sus vecinos y disfrutar juntos de la cita. Sin embargo, no todas las grandes ciudades han optado por la misma fórmula, y Barcelona será una de las excepciones más destacadas.

La capital catalana no instalará una pantalla gigante para la semifinal del Mundial. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido no organizar una retransmisión abierta en sus calles para el encuentro ante Francia, aunque sí mantiene la intención de hacerlo en caso de que España llegue a la final del torneo.

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La decisión contrasta con la de varias localidades del entorno de Barcelona, que sí han querido aprovechar la ocasión para convertir la semifinal en un evento colectivo. Badalona será una de ellas y habilitará un espacio en la plaza del President Tarradellas, en el barrio del Gorg, mientras que Santa Coloma de Gramenet reunirá a sus vecinos en la plaza de la Vila desde las 20 horas.

La misma iniciativa se repetirá en otros puntos del área metropolitana. Sant Adrià de Besòs abrirá la plaza de la Vila para seguir el encuentro, Castelldefels ha preparado una tarde con música y animación en la plaza Teresa Claramunt y Sabadell ha elegido el Amfiteatre del Parc de Catalunya, donde la actividad comenzará desde las 19 horas.

También se han sumado localidades como El Prat de Llobregat, Cornellà, Gavà y Sant Feliu de Llobregat, que han previsto diferentes ubicaciones para que sus ciudadanos puedan disfrutar del encuentro.

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Terrassa volverá a apostar por una retransmisión pública después de hacerlo en los cuartos de final, una cita especial para la ciudad al contar con dos jugadores de la convocatoria de Luis de la Fuente, Dani Olmo y Marc Pubill.

La provincia de Tarragona tampoco se quedará al margen de la cita mundialista. La capital instalará un punto de encuentro en el Parc del Francolí, mientras que Salou y Vila-seca también han confirmado que ofrecerán la posibilidad de seguir el partido junto a otros aficionados.