El Barça presume con el debut de Hamza Abdelkarim: una felicitación muy especial

El debut de Hamza Abdelkarim en el Mundial 2026 con la selección de Egipto ha sentado especialmente bien en el FC Barcelona, consciente el club azulgrana del potencial del delantero de solo 18 años que sustituyó ni más ni menos que a su 'mentor', Mohamed Salah, en el minuto 76 del empate (1-1) contra Bélgica. Un cambio con una gran carga emocional y de futuro.

El intercambio de camisetas de Raphinha con Hamza Abdelkarim tras el Brasil-Egipto / FCBWorld

Tras consumarse los primeros minutos mundialistas de Hamza, el FC Barcelona publicó en sus redes sociales un mensaje recordando este histórico momento y acompañándolo con la fotografía que se hacen todos los futbolistas participantes en el campeonato del mundo facilitada por la FIFA. No hay que olvidar que el delantero ha dado el salto directamente de la selección sub-17 a la absoluta de los faraones para estrenarse, además, en la máxima cita futbolística. Muy fuerte.

Además, Hamza Abdelkarim recibió una felicitación que, a buen seguro, le habrá hecho mucha ilusión: la de su entrenador en el Juvenil A del club azulgrana, Pol Planas. El técnico está acompañando la fulgurante irrupción del delantero y haciendo de él un futbolista mejor y más completo.

El gesto de Pol Planas

"Felicidades por tu debut, continúa con tu buen trabajo", le deseó (escrito originalmente en inglés) Pol Planas, que acompañó el texto con los iconos del corazón el cerebro, dos órganos que lo son todo en la vida y en el fútbol, y de una doble imagen de Hamza: con Egipto y con el FC Barcelona.

El Al-Ahly informó hace unos días oficialmente de la petición del club azulgrana de abonar la opción de compra de 1,5 millones de euros para hacerse con los derechos de Hamza Abdelkarim, que llegó en el mercado de invierno a la entidad azulgrana en calidad de cedido por parte del club referencia en Egipto.

El FC Barcelona no quiso dejar pasar el tiempo para activar la opción de compra por el delantero egipcio, un '9' puro con un potente físico de los que cuesta encontrar en La Masia.

El Barça ha tomado la decisión de quedarse en propiedad a Hamza Abdelkarim tras su buen desempeño con el Juvenil A del equipo azulgrana que dirige Pol Planas. La hoja de ruta está marcada... pero es el propio 'faraón' quien la puede acelerar esta previsión.

La previsión es que Hamza juegue la temporada 2026/2027 con el Barça Atlètic en la Segunda RFEF a las órdenes de Juliano Belletti, pero ya está muy monitorizado por el primer equipo azulgrana. Hansi Flick se refirió al egipcio en una rueda de prensa y comentó: "Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial, veremos si es una opción para nosotros".