El Barça más presente que nunca entre los campeones del mundo

La segunda estrella de España vuelve a tener un marcado acento azulgrana. Tras el triunfo ante Argentina en la prórroga gracias al gol de Ferran Torres, ocho futbolistas del FC Barcelona se proclamaron campeones del mundo y dejaron una de las imágenes más emotivas para el barcelonismo sobre el césped del MetLife Stadium.

Los protagonistas fueron Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Eric Garcia y Pau Cubarsí, una generación que ya ha escrito su nombre con letras de oro. La instantánea recordó inevitablemente a la del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando otros ocho jugadores del Barça levantaron la Copa del Mundo con España: Víctor Valdés, Gerard Piqué, Carles Puyol, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez y David Villa.

El gran héroe de la final fue Ferran Torres, autor del gol que decidió el Mundial en la prórroga. Un tanto que evocó inevitablemente al de Iniesta frente a Países Bajos en Johannesburgo hace 16 años. Como entonces, el Barça volvió a aportar al futbolista que dio a España el título mundial.

Más allá del delantero valenciano, otro de los grandes nombres del campeonato fue Pau Cubarsí. El central completó un Mundial sobresaliente, consolidándose como uno de los mejores defensores del torneo pese a sus apenas 19 años y ganando el premio al mejor futbolista jóven del torneo. Su jerarquía, personalidad y madurez confirmaron que el Barça tiene central para la próxima década.

También fueron imprescindibles Lamine Yamal y Dani Olmo, titulares indiscutibles para Luis de la Fuente durante todo el campeonato. Aunque la aportación culé no terminó ahí. Pedri, suplente en la final, revolucionó el encuentro con su entrada y ayudó a que España diera un paso adelante en el tramo decisivo. Eric Garcia tuvo sus primeros minutos en la final y respondió con solvencia, mientras que Gavi y Joan Garcia completan una lista de campeones que refleja el enorme peso del Barça en la selección española.

Dieciséis años después de que la generación de Xavi, Iniesta, Puyol o Busquets conquistara el primer Mundial, otra hornada de futbolistas azulgranas ha vuelto a llevar a España hasta la cima. Dos generaciones, ocho campeones en cada una y una misma sensación: el Barça vuelve a estar en el corazón de un título que ya es eterno.