Barça y Madrid pujan por Moukoko

El delantero del Dortmund disputa el Mundial con Alemania y es una de las revelaciones de la Bundesliga Moukoko termina contrato en junio y es uno de los delanteros con más futuro de Europa

Youssoufa Moukoko, delantero nacido en Camerún, pero nacionalizado alemán está siendo seguido por los grandes de Europa. Entre ellos, Barça y Madrid. En Alemania, algunos rotativos como el Bild, destacan el interés de ambos clubes por el futbolista.

De momento, el futbolista no se moja sobre su futuro cuando le preguntan. "Tomaré mi decisión en el momento adecuado. Me siento muy feliz en Dortmund y sé que Edin Terzić [en referencia a su técnico] confía en mí. Ya sabréis si decido quedarme en el Dortmund o no", señaló hace unos días.

Con solo 18 años el delantero del Dortmund podría debutar en un Mundial este miércoles. En la órbita de clubes como el Barça, algunos lo comparan con Samuel Eto'o. Esta temporada ha marcado seis goles y ha dado 6 asistencias en su club.

Moukoko, con Alemania | AGENCIAS

En la Bundesliga ha sido uno de los grandes fenómenos mediáticos por su precocidad y su irrupción no ha pasado inadvertida para los clubes punteros. Entre ellos el Barça, que prioriza la llegada de futbolistas que terminan contrato. Es el caso de Moukoko, que está jugando sus cartas antes de renovar.

Consciente que son muchos los clubes que han preguntado por él, está apurando las negociaciones de renovación, a la espera de que llegue la mejor propuesta. En este sentido, será importante ver su impacto en el Mundial. Si firma un gran torneo, el escenario todavía será mejor para negociar su futuro contrato.