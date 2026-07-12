El Barça se impone en las semifinales del Mundial

El Barça es el club más representado entre las cuatro selecciones (Francia, España, Argentina e Inglaterra) que disputan las semifinales del Mundial 2026, con diez futbolistas en su plantilla actual para la próxima temporada, incluido Anthony Gordon; seguido por el Atlético de Madrid, con nueve jugadores, una vez que Nico González ya ha terminado su cesión desde la Juventus, y el Arsenal, que cuenta con ocho.

Ya sin Marcus Rashford, que ha acabado su cesión en el conjunto azulgrana, a la espera de qué sucede finalmente con su futuro de vuelta al Manchester United, y sumado Anthony Gordon, al que ha incorporado desde el Newcastle, nadie entre los 41 clubes con presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo alcanza el número del Barça.

Su presencia mayoritaria en la selección española marca la diferencia. Ahí figuran el portero Joan Garcia, los defensas Pau Cubarsí y Eric Garcia, los centrocampistas Dani Olmo, Pedri González y Pablo Páez, 'Gavi', el extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres. Son ocho de sus diez representantes, a los que se suma el citado Gordon más Jules Koundé, el lateral derecho titular de Francia, rival de la selección española este martes en Dallas.

Lamine Yamal, junto a Dani Olmo en el duelo de cuartos de final / Lavandeira. Jr / EFE

El Atlético de Madrid tiene nueve, mientras se debate el futuro del argentino Nico González, hoy por hoy propiedad de la Juventus tras finalizar su cesión en el Metropolitano.

El conjunto rojiblanco concentra sus nueve efectivos entre España, con Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena, a los que se añade Alejandro Grimaldo, ya firmado y anunciado por el club madrileño como traspaso desde el Bayer Leverkusen, y Argentina, con hasta cinco futbolistas en las filas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, sin contar a Nico González, que jugó toda la pasada campaña en el equipo entrenado por Diego Simeone.

En la Albiceleste, que se medirá por un puesto en la final a Inglaterra, el Atlético tiene a Julián Alvarez, entre el ruido que genera su futuro, con el interés del Barça y otros clubes en su fichaje para el nuevo curso; Juan Musso, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nahuel Molina. No hay atléticos ni en la selección de Inglaterra ni en la de Francia.

Julián Álvarez celebra su obra de arte ante Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El Arsenal es el tercero, con ocho. Hay tres en España (David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi), uno en Francia (William Saliba) y cuatro en Inglaterra (Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze), por ninguno en Argentina.

El París Saint-Germain tiene seis (el español Fabián Ruiz y los franceses Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernández y Warren Zaire-Emery), al igual que el Manchester City, con Rodrigo Hernández en España, Rayan Cherki en Francia y Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi y James Trafford en Inglaterra.

El Real Madrid tiene cinco, sumados Marc Cucurella, fichado ya al Chelsea para la próxima campaña, e Ibrahima Konate, que ha llegado desde el Liverpool. Tiene otros dos más en Francia, con Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni, y uno en Inglaterra, con Jude Bellingham, autor de los dos goles de la clasificación de su país contra Noruega.