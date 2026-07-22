Un banquillo de peso para Mark van Bommel: el elegido para la reconstrucción de Bélgica

Es posible que Bélgica quiera abrir su libro de 'batallas' y retroceder al pasado. Tampoco demasiado. Simplemente, hasta la generación dorada de los Diablos Rojos. En el Mundial de Rusia 2018, Bélgica demostró que podía ser una potencia del fútbol al conquistar la tercera plaza, con futbolistas como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Jan Vertonghen y Toby Alderweireld a un nivel estratosférico. No obstante, el efecto se diluyó en los torneos posteriores.

La sensación que quedó fue que Bélgica no logró transformar en títulos su mejor generación y, tras el Mundial de 2026, ha quedado claro que no le queda otra opción que pensar en el futuro. El torneo firmado por el equipo de Rudi Garcia no ha sido tan desastroso como el de Qatar 2022, con Roberto Martínez al mando, en el que se despidió en la fase de grupos, pero tampoco ha dejado buenas sensaciones.

Rudi García, seleccionador de Bélgica / Bruno Fahy

El entrenador francés condujo a Bélgica hasta los cuartos de final, una ronda que muchas selecciones considerarían satisfactoria, pero los Diablos Rojos esperaban algo más. Superaron la fase de grupos, eliminaron a Senegal y Estados Unidos y terminaron perdiendo por 2-1 frente a España, que posteriormente se proclamó campeona. El 20 de julio, la Federación belga confirmó que no renovaría el contrato de su entrenador.

Dos días después, según Pieter-Jan Calcoen, Bélgica ya había elegido al hombre encargado de abrir el siguiente capítulo de su historia: Mark van Bommel. Según la citada fuente, el exjugador del Barça ha alcanzado un acuerdo para convertirse en seleccionador hasta junio de 2028 y relevar a Rudi Garcia, al menos hasta la próxima Eurocopa.

Historia en Amberes

La decisión de la Federación belga tiene su lógica. Van Bommel conoce muy bien el país después de hacer historia con el Royal Antwerp, con el que logró un histórico doblete de Liga y Copa en 2023. El club no ganaba el campeonato liguero desde 1957 y pudo participar en la Champions League, enfrentándose a conjuntos como el Barça. Estaba sin equipo desde que puso fin a su etapa en el Bosuilstadion en verano de 2024.

Mark Van Bommel, entrenador de fútbol / EFE

Sin embargo, la elección del neerlandés también se explica por la necesidad de impulsar un cambio generacional. De Bruyne tiene ya 35 años, Lukaku, 33, y Courtois, 34. Continúan siendo futbolistas importantes para su país, pero se encuentran en la recta final de sus carreras internacionales. A su alrededor crecen nombres como Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana y Arthur Vermeeren, llamados a sostener la reconstrucción de una selección que necesita nuevos referentes. Van Bommel no dudará en darles oportunidades.

Ese será el gran desafío de Van Bommel: aprovechar los últimos servicios de los veteranos sin frenar el relevo generacional, devolver una identidad reconocible al equipo y convertir una transición inevitable en un proyecto competitivo que permita a Bélgica volver a soñar con alcanzar la gloria algún día.