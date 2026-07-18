El banderazo de Argentina conquista Times Square antes de la final: "El que no salta es español"

La final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se empieza a jugar en las calles. En concreto, las de Nueva York. La afición albiceleste conquistó las calles de la Gran Manzana en el tradicional banderazo previo a la final de la Copa del Mundo que se juega este domingo (21:00h CET) en el Metlife Stadium.

Miles de seguidores argentinos vestidos con camisetas, banderas, bombos y bengalas de humo celestes y blancas, creando un ambiente de auténtica fiesta, saltaron y cantaron juntos en Times Square mientras se podían ver varios anuncios en las gigantes pantallas de la gran plaza del centro neoyorkino dedicados a la gran final de la cita mundialist. Desde anuncios con la cara de Lamine Yamal o Leo Messi hasta otros en los que se podía leer: "¿Y ese humo? Somos los argentinos, que estamos en llamas".

Los cánticos dedicados a la selección de Lionel Scaloni y a Lionel Messi fueron constantes durante toda la jornada. Además del ya clásico 'Muchachos', la hinchada también entonó la canción que se ha convertido en himno este 2026, 'La cuarta estrella' ("Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo") y se acordaron del rival de la final, España: "El que no salta es español".

El ambiente fue completamente festivo, con familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades compartiendo la ilusión de conquistar una nueva estrella ante una España muy ilusionada que busca la segunda de su historia.

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La presencia de hinchas argentinos volvió a evidenciar el enorme seguimiento que ha tenido la Albiceleste durante todo el Mundial. Muchos aficionados recorrieron miles de kilómetros para acompañar al equipo en la gran final frente a España, convencidos de que pueden vivir otra noche histórica. La ciudad de Nueva York, una de las sedes más emblemáticas del torneo, se convirtió por unas horas en una extensión de Buenos Aires.