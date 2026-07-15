Balogun se pronuncia tras su roja retirada en el Mundial: "Fue difícil concentrarme con tanto ruido externo"

La roja retirada a Balogun es probablemente la mayor polémica que nos ha dejado este Mundial hasta ahora, una decisión en la que el presidente de Estados Unidos llamó a Infantino para que se revertiera la situación después de que el delantero fuese expulsado en dieciseisavos tras una fea entrada sobre un defensa de Bosnia. No obstante, las últimas informaciones dicen que no fue el presidente de la FIFA quien tomó esta decisión.

El jugador finalmente no se perdió los octavos, pero su actuación en aquel partido fue bastante floja: Balogun tuvo tres ocasiones de gol en las que no estuvo nada acertado, y su equipo terminó perdiendo por 4 a 1 frente a Bélgica. Ahora, el delantero ha decidido pronunciarse sobre la polémica en una entrevista en el programa 'CBS Mornings'.

El jugador ha explicado que estaba feliz por poder representar a su selección, pero que a la vez toda la polémica le jugó una mala pasada: "Mi reacción inicial fue de alegría. Pero, al reflexionar, sabía que iba a causar mucha controversia. Podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nervios. Intenté concentrarme lo mejor que pude, pero fue difícil con tanto ruido externo".

El jugador, eso sí, declaró en el programa que no estaba del todo de acuerdo con la decisión que tomó el árbitro en el partido frente a Bosnia: "No fue una entrada y estaba en shock, se pudo ver en mi reacción. Acepté la decisión, pero cuando algo no es intencionado nunca puede ser tarjeta roja. Fue una situación desafortunada que puso más presión sobre nosotros".

Sobre la eliminación en octavos, el jugador declaró lo siguiente: "Creo que no fue muy difícil ser capaces de separar las cosas una vez que conocimos el retiro de mi tarjeta. Se vio que fue un partido complicado frente a Bélgica, y eso eclipsó si realmente estábamos concentrados o no, pero creo que afrontamos el partido con total concentración".

Balogun ha sido la referencia en ataque de una selección estadounidense que dejó muy buena imagen, salvo en el último partido. El delantero de 26 años ha sido el máximo goleador del conjunto de Pochettino con 3 goles anotados.

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Lamentablemente, su buena actuación en el Mundial quedará eclipsada por culpa de la polémica causada por la roja retirada. Balogun, que llegó al Monaco en 2023, no suena por ahora para abandonar el club del principado. En caso de no hacerlo, esta temporada disputará la Conference League.