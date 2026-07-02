Balogun, el americano por casualidad, héroe y villano de Estados Unidos

Estados Unidos está en los octavos de final de 'su' Mundial. Los de Mauricio Pochettino encontraron en Bosnia y Herzegovina un rival de ribetes menores, asequibles para vencerles por 2-0 gracias al aporte goleador de Mark Tillman, con un golazo de falta, y de Folarin Balogun, que se apuntó su tercera diana del torneo y es el máximo goleador norteamericano.

Balogun define ante la salida de Vasilj / EFE

Hasta ahí, todo bien, con un Balogun figura y hasta posible candidato a pelear por el 'pichichi'... si no fuera porque se perderá los octavos de final. Porque ese delantero letal, estadounidense por un azar del destino, fue héroe y villano ante los bosnios a partes iguales.

Trump, en contra

Aunque muchos aficionados lo desconocen, la relación de Balogun con Estados Unidos se debe exclusivamente a una circunstancia fortuita relacionada con su nacimiento, ya que inicialmente no estaba previsto que llegara al mundo en territorio estadounidense. Su madre, Florence, de nacionalidad nigeriana y residente en Londres, se encontraba de vacaciones en Nueva York cuando cursaba el séptimo mes de embarazo.

Al intentar regresar al Reino Unido, las autoridades aeroportuarias le exigieron una autorización médica para volar debido a su avanzado estado de gestación. Al no disponer de ese documento, se vio obligada a permanecer en Estados Unidos, donde dio a luz a Folarin Balogun el 3 de julio de 2001. Unas semanas después, a finales de agosto, madre e hijo pudieron regresar a Londres.

Balogun anotó dos goles contra Paraguay / Omar Alonso

Formado en las categorías inferiores del Arsenal, Balogun pronto destacó por su talento y se encontró ante una decisión poco habitual: podía representar a tres países distintos. Nigeria era una opción por sus raíces familiares, Inglaterra por haber crecido y desarrollado toda su vida allí, y Estados Unidos gracias a su nacimiento en Nueva York... aunque es justo lo que Trump quiere evitar ahora: que haya norteamericanos solo por el natalicio en sus tierras sin relación alguna con el país.

Todo apuntaba a que su futuro internacional estaría ligado definitivamente a Inglaterra, pero su extraordinario rendimiento en el Stade de Reims durante 2023 cambió el escenario. Finalmente, Estados Unidos logró convencer al atacante para que se incorporara a su selección absoluta, una decisión que ha dado sus frutos en este Mundial, aunque recientemente de formas no deseadas para él.

Un partido de emociones fuertes

Ante Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos se jugaba la posibilidad de clasificar a los octavos de final ante su gente en Santa Clara. Los de Pochettino salieron mandando en el partido desde el inicio, pero no fue hasta el final de la primera parte que encontró la vía del gol gracias al potente Balogun, certero con su definición de zurda para abrir la lata. Es su tercer gol en el torneo en apenas tres partidos, y la diana le aupaba como héroe para poner pie y medio en octavos.

Noticias relacionadas

Sin embargo, para esa cita no estará Folarin presente, ya que en la segunda parte vio la tarjeta roja por un pisotón a Muhamerovic, lo que avistó el VAR y luego el colegiado Raphael Claus, quien no necesitó más pruebas para echarle del duelo. Dolido y contrariado, Balogun abandonó el césped sabiendo que volvería a pisarlo apenas hasta unos hipotéticos cuartos de final.