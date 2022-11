Balde: "Espero tener más oportunidades, pero si no las tengo, estaré igual de contento"

El lateral del Barça explica las sensaciones que tuvo tras debutar con la selección española absoluta Explica que Jordi Alba siempre le da consejos y que es un referente para él

Alejandro Balde hizo su debut con la selección española absoluta el miércoles en el estreno del combinado de Luis Enrique en el Mundial ante Costa Rica. Balde fue llamado por el técnico asturiano tras la lesión de Gayà y gracias a la gran temporada que está realizando en el Barça.

Balde admite que está viviendo un sueño. "Ha sido todo muy rápido, pero estoy contento por la oportunidad, el debut y la victoria. Estoy viviendo un sueño. Hace una semana estaba con la sub-21 y ahora estoy en el Mundial y debutando", ha explicado en una entrevista a RAC-1.

El defensa blaugrana ha explicado cómo conoció que se iba al Mundial. "Vi la noticia de la lesión de Gayà, a quien mando ánimos. Estaba en la habitación concentrado con la sub-21, me empezaron a hacer bromas. Hice la siesta y me llamó Luis de la Fuente y me dijo que me iba con la absoluta. No me lo creía, llamé a la familia y todos estaban muy contentos. Cogí un vuelo a Barcelona y al día siguiente hacia Qatar".

Balde ha desvelado las sensaciones que tuvo cuando saltó al campo y también lo que le dijo Luis Enrique. "El resultado era muy favorable, salí al campo muy contento y enfocado en hacer bien el trabajo. Debutar y hacerlo en un Mundial es un sueño, increíble. Es una cosa que se ha visto muy pocas veces. Espero tener más oportunidades, pero si no tengo más, estaré muy contento por estar aquí. Luis Enrique me dijo que jugase como sé y estuviese tranquilo y después del partido me felicitó".

ALBA Y GAVI

El defensa del Barça ha hablado también de dos de sus compañeros. Uno, Jordi Alba, está siempre muy encima suyo. "Alba siempre me da consejos y me dice que debo hacer y que no, el primer día ya me dijo como tenía que situarme en ataque, porque es diferente a como lo hacemos en el Barça. Es un referente para mí", mientras admite que "Gavi es un espectáculo. Verlo jugar es un espectáculo. Que esté al lado de Pelé es un honor para él", ha acabado haciendo referencia a que el andaluz ya es uno de los jugadores más jóvenes en marcar en un Mundial.