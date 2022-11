Balde explica cómo se enteró de que iba al Mundial de Qatar

El lateral del Barça ha contado que Luis de la Fuente lo llamó para que subiera a la sala de reuniones y... "Todavía no me creo que esté aquí", comenta el barcelonés un un vídeo de su primer día

Si le dicen a Alejandro Balde hace un año que un 19 de noviembre estaría en Qatar para jugar un Mundial, no hubiera dado crédito. El lateral fue llamado de urgencia por Luis Enrique para sumarse a la concentración después de que José Luis Gayà sufriera una inoportuna lesión. Vaya, oportuna para Balde, claro. En un vídeo de su primer día publicado por la 'SeFútbol', Alejandro ha explicado cómo sucedió todo y cómo se siente.

"Es un sueño estar aquí, todavía no me lo creo. Estoy para aprovechar la oportunidad al máximo. Ni hace un año, ni hace tres meses ni hace una semana me hubiera imaginado que podía estar aquí. No me lo creo", comenta Balde, emocionado.

LA LLAMADA

El futbolista del Barça ha provocado que el club azulgrana sea el que más jugadores aporta a la cita mundialista. Tantos como 17. ¿Cómo le dieron la gran noticia? "Estaba en la habitación con Pablo Torre y de repente me llamaron. De repente me llamaron, me llamó Luis de la Fuente, que subiera a la sala de reuniones. Y me comunicó que viajaba para Qatar".

"Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado a estar aquí. Sobre todo a mi familia, que está en mi día a día y me hacen estar con los pies en el suelo. He hablado con Nico Williams, que me llevo muy bien, y con Ansu. Muchas ganas de estar con ellos", asegura Balde.

😍 Su primera convocatoria y... ¡¡𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹!!



🗣️ "Tengo el móvil a reventar de mensajes. Se lo dedico a la gente que quiero y siempre ha estado ahí".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/s2Kyz8tcaX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2022