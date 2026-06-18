Bajraktarevic y Alajbegovic: los extremos del futuro amenazan con dinamitar el Mundial

En el Grupo B del Mundial 2026 reina una igualdad absoluta. Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina suman un punto y comparten incluso el mismo resultado en su estreno: 1-1. Los helvéticos decepcionaron empatando ante el equipo de Julen Lopetegui, que llegó a celebrar su primer punto en la historia del torneo gracias a un cabezazo en el añadido de Boualem Khoukhi. Sin embargo, la FIFA acabó arrebatándole ese honor al catarí y concedió el tanto como autogol a Miro Muheim, defensor suizo.

Bosnia, por su parte, dejó claro ante uno de los tres anfitriones que es un equipo incómodo, poderoso en el juego aéreo y muy difícil de derribar. Un hueso duro de roer de los de verdad. Y, aun así, Sergej Barbarez todavía parece guardar dos ases bajo la manga para el duelo de este jueves, a partir de las 21:00 horas en España, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán en un partido clave para el devenir del grupo, un duelo en el que los extremos están llamados a tener un papel determinante. En el equipo de Murat Yakin, Ruben Vargas y Dan Ndoye ya demostraron ante Qatar que están dispuestos a asumir mucho protagonismo en una selección con vocación ofensiva por naturaleza y piezas de primer nivel como Aebischer, con libertad para aparecer por dentro y por fuera, Embolo o Xhaka el timón del equipo.

Vargas, extremo de Suiza / EFE

Vargas, extremo izquierdo del Sevilla, brilló en banda con desequilibrio, buenos balones al área y asumiendo la responsabilidad en el balón parado, aunque volvió a mostrar esa falta de claridad en los metros finales que le impide destacarse de lleno como un jugador de máxima élite. Ndoye, atacante del Nottingham Forest, asegura más explosividad, potencia y agresividad al espacio. Ante Qatar sacó a relucir esas virtudes y solo pudieron frenarlo a base de patadas, pero también le faltó precisión en los últimos metros y Suiza no pasó del empate. Si ambos dan un paso adelante ante la rocosa Bosnia, el cuadro helvético estará mucho más cerca de sumar su primera victoria.

Ndoye, exgtremo derecho de Suiza / BENJAMIN FANJOY / EFE

Pero si hablamos de extremos, Bosnia tiene a dos muy buenos. Y, quizá, ahí está lo más interesante de esta previa. El equipo de Barbarez es para el rival el equivalente a intentar comerse un polvorón de golpe y sin agua: pesado, incómodo, compacto, áspero. Para derribar el muro bosnio hay que picar piedra durante noventa minutos y no dejar de hacerlo ni siquiera cuando parece que el premio ya ha llegado. Que se lo pregunten a Canadá, que sufrió de lo lindo para empatar. Sin embargo, entre la dureza de Kolasinac, Muharemovic, Katic o Tahirovic, aparecen dos diamantes llamados a darle otro brillo al equipo.

Uno ya partió de inicio ante Canadá, aunque el gol de Lukic en el primer tiempo obligó a Bosnia a replegarse y a protegerse durante muchos minutos. O, dicho de otra forma, obligó a Esmir Bajraktarevic a esconder parte de su magia para emplearse a fondo en defensa. El otro apenas tuvo tiempo para mostrarse, pero su perfil invita a pensar que puede ser una de las grandes sorpresas del Mundial: Karim Alajbegovic. El primero pertenece al PSV Eindhoven; el segundo, al RB Salzburgo, aunque ya ha sido fichado por el Bayer Leverkusen.

Esmir Bajraktarevic, durante el partido ante Canadá / EDUARDO LIMA / EFE

Bajraktarevic, de 21 años, es un extremo zurdo que suele partir desde la derecha. Un futbolista fino, creativo, muy cómodo en espacios reducidos, con buen último pase y una capacidad especial para girar y escapar de la presión. Tiene ese centro de gravedad bajo que lo convierte en un jugador difícil de controlar cuando recibe entre líneas. Y lo más interesante es que lo que le puede faltar en potencia y golpeo lo tiene Alajbegovic, una de las grandes perlas del fútbol europeo con solo 18 años.

Nacido en Alemania y perteneciente a la generación de Lamine Yamal (2007), Alajbegovic ofrece un perfil más físico y vertical. Mide 1,86 metros, tiene zancada, explosividad, conducción y un golpeo muy interesante con ambas piernas. Pero reducirlo a un jugador potente sería quedarse corto, porque también maneja muy bien el balón, tiene recursos técnicos para generarse situaciones de disparo y puede darle a Bosnia una amenaza exterior distinta, más directa y más profunda.

Kerim Alajbegovic, una de las perlas de Bosnia y Herzegovina / EDUARDO LIMA / EFE

Su participación ante Canadá fue testimonial, por lo que queda por ver si Barbarez se atreve a juntar de inicio a sus dos extremos jóvenes ante Suiza o si repite la fórmula del debut: un 4-4-2 con Bajraktarevic en la derecha, lejos del área y obligado a un enorme esfuerzo defensivo, y con Memic, de perfil mucho más conservador, desplazado al costado izquierdo. Para el espectador neutral, el voto está claro: ver juntos a los dos jóvenes talentos bosnios en un escenario mundialista.

De este modo, Alajbegovic puede ser el primer as bajo la manga del seleccionador bosnio para sorprender a Suiza, favorita del duelo. Pero queda otro as en la manga: Edin Dzeko. El veterano delantero, de 40 años, no se vistió de corto en el estreno. Es el gran líder de Bosnia, el máximo goleador histórico de la selección y el puente entre los supervivientes de la generación que disputó el Mundial de Brasil 2014 y una nueva camada que ha sido clave para llegar al Mundial.

Algunas fuentes apuntan a que no jugó por molestias físicas; otras, a una decisión técnica de Barbarez, que apostó por Lukic y Demirovic. Sea como sea, hay una certeza que no admite discusión: ningún futbolista bosnio tiene tanto gol ni tanta jerarquía como él. ¿Habrá sorpresa o Suiza cumplirá con los pronósticos?