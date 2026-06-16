Baja de última hora para Inglaterra: Tino Livramento se pierde el Mundial

Malas noticias para la selección de Tuchel. Tino Livramento, lateral derecho que también puede jugar por izquierda, ha sufrido una lesión en los isquiotibiales que le obligará a volver hacia Inglaterra.

El jugador, según informa 'The Telegraph', se lesionó en el entrenamiento del domingo, y tras las pruebas realizadas el lunes, han confirmado que el jugador estará de baja 6 semanas, por lo que ha sido excluido de la lista del Mundial.

Livramento, de 23 años, iba a disputar la que hubiese sido la primera Copa del Mundo de su carrera. El jugador debutó con la selección en noviembre de 2024 y ha jugado en 6 ocasiones, la última en el amistoso previo ante Nueva Zelanda, partido en el que jugó la segunda parte.

La baja no es la más sensible que podría tener la selección inglesa. Livramento no es el habitual titular por banda derecha, donde si Reece James está para jugar es indiscutible, ni tampoco por izquierda, puesto que suelen turnarse el jugador del Manchester City Nico O'Rilley y el del Tottenham Djed Spence.

Inglaterra debuta el miércoles a las 22:00 de la noche, hora española. Las normas de la FIFA indican que un jugador puede ser reemplazado de una lista definitiva hasta 24 horas antes del debut, así que los ingleses sí que podrán contar con un sustituto para la baja del laterla.

Trevoh Chalobah, el escogido por Tuchel

El central del Chelsea Trevoh Chalobah será el encargado de ocupar el puesto que deja vacío Livramento. El jugador de 26 años, quien también ha jugado algunos partidos de lateral derecho, apenas ha jugado un partido con los 'Three Lions', un amistoso en el que perdió 1 a 3 frente a Senegal en junio de 2025. Aun así, Tuchel ha decidido llamarlo por delante de algunas opciones que parecían más probables.

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Ni con la lesión de Livramento entra en los planes de Tuchel Trent Alexander-Arnold, que no juega con su selección desde el 7 de junio de 2025.