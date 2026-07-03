Baile en los banquillos del Mundial... con Guardiola en la recámara

Los Mundiales no solo coronan campeones. También suelen marcar el final de muchos proyectos en los banquillos. La Copa del Mundo de 2026 no está siendo una excepción y ya ha provocado un auténtico efecto dominó entre los seleccionadores, con varias dimisiones y ceses que abren un mercado de entrenadores de primer nivel.

La primera gran sacudida llegó con Ronald Koeman. El seleccionador de Países Bajos presentó su dimisión después de la eliminación de la Oranje ante Marruecos en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final. El técnico asumió la responsabilidad del fracaso y, además, admitió que cuestiones personales influyeron en una decisión que pone punto final a su segunda etapa al frente de la selección neerlandesa.

Otro nombre ilustre que dijo adiós fue Marcelo Bielsa. Uruguay cayó eliminada en la fase de grupos y el técnico argentino anunció su marcha nada más finalizar el torneo. Fiel a su estilo, Bielsa asumió toda la responsabilidad por el rendimiento de la Celeste y reconoció que no había estado a la altura de las expectativas generadas.

La lista siguió creciendo con Julian Nagelsmann. Después de la inesperada eliminación de Alemania frente a Paraguay, el joven técnico presentó su dimisión tras reunirse con la Federación Alemana. Su salida fue confirmada oficialmente y en Alemania ya se da por hecho que la DFB trabaja en un relevo de primer nivel, con Jürgen Klopp como gran favorito para asumir el cargo.

No son casos aislados. Cada Copa del Mundo acelera los cambios de ciclo. Las federaciones suelen aprovechar el final del torneo para replantear sus proyectos deportivos y buscar nuevos líderes de cara al siguiente gran objetivo. El Mundial vuelve a demostrar que el puesto de seleccionador es uno de los más volátiles del fútbol internacional.

Y en medio de ese carrusel aparece inevitablemente un nombre: Pep Guardiola. El técnico catalán puso fin a su larga etapa en el Manchester City y afronta un periodo de descanso antes de decidir su siguiente destino. Guardiola nunca ha escondido que una de las experiencias que le gustaría vivir es dirigir una selección nacional, un reto muy diferente al trabajo diario de un club y que le permitiría preparar grandes torneos como la Eurocopa o el Mundial.

El contexto invita a pensar que su oportunidad puede estar más cerca que nunca. Alemania busca seleccionador tras la salida de Nagelsmann, Países Bajos debe reconstruir su proyecto después de la dimisión de Koeman y otras selecciones importantes podrían iniciar nuevos ciclos en los próximos meses.

Con Guardiola disfrutando de un año sabático, el mercado internacional de banquillos podría acabar convirtiéndose en un tablero perfecto para su regreso. Después de conquistar prácticamente todos los títulos posibles con el FC Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City, el gran desafío que falta en su carrera es levantar un Mundial desde un banquillo de selecciones.

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Todavía no hay pistas sobre cuál será su próximo destino. Pero, viendo cómo se multiplican las vacantes tras el Mundial, resulta difícil imaginar un escenario en el que el nombre de Guardiola no aparezca en la lista de candidatos de cualquier gran selección que aspire a iniciar un proyecto ganador.