Baena, sobre Valverde: "Casi dejo el fútbol"

Álex Baena volvió a referirse a su tensa relación con Fede Valverde, marcada desde aquel episodio posterior a un Real Madrid-Villarreal en el que el centrocampista uruguayo golpeó al jugador español de un puñetazo. Ahora, ambos pueden volver a verse en el último partido de la fase de grupos del Mundial entre España y Uruguay, y el internacional español ha recordado en una entrevista con El Partidazo de COPE cómo vivió aquel episodio y todo lo que vino después.

Alex Baena, con la camiseta de la selección española / EFE

“Lo de Valverde marcó un antes y un después. Casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó”, aseguró Baena, que explicó que el daño fue mucho más allá del propio terreno de juego. “Me afectó más por todo lo que recibió mi familia que por mí, pero justo cuando iba a dejar el fútbol fue cuando Luis (De la Fuente) me convocó”. El futbolista detalló también el impacto que tuvo aquella polémica en su vida personal y profesional. “Sí, lo de las redes sociales... Críticas, amenazas de muerte a mí y a mi familia, encender la tele y verme... Yo al final llevaba año y medio o dos años en Primera División y era la primera vez que tenía tanta repercusión a nivel mundial, porque al final es el Real Madrid y fue un caso que me dolió mucho, mucho”.

Fede Valverde, internacional por Uruguay / EFE

Pese a ello, Baena dejó claro que no vive anclado en el rencor. “He perdonado, hace mucho tiempo. Antes era rencoroso y ahora ya no”, afirmó. Aun así, al ser preguntado por un posible reencuentro con Valverde, dejó una reflexión significativa. “No me tensa jugar contra Valverde. Por lo visto le tensa un poco más a él”. En la misma línea, insistió en que siempre ha existido respeto entre ambos, aunque deslizó que, a su juicio, la tensión sigue estando más presente en el lado uruguayo. “Siempre hemos sido respetuosos los dos en ese sentido y nos hemos dado la mano”, señaló. Y añadió: “A lo mejor tiene cierta fijación conmigo, nunca se le ha preguntado si sigue teniendo rencor o si ha perdonado”.

La fijación de Valverde

Baena fue un paso más allá al valorar una acción reciente de Valverde sobre él. “Viendo la acción sí que parece que tiene fijación conmigo”, comentó, aunque también introdujo cierto matiz al reconocer que en el fútbol todo pasa muy rápido. El jugador español también fue preguntado por la supuesta pelea entre Valverde y Tchouameni en el vestuario del Real Madrid, una información que generó mucho ruido. Su reacción fue de incredulidad. “No me creía que Tchouameni le había pegado a Valverde. Dentro de los vestuarios hay cierta tensión y pique, pero nunca llega a más. No me lo creía… Me mandaron muchos mensajes, pero ni respondí”.

Baena y Fede Valverde en la semifinal de Supercopa entre Atlético y Real Madrid / Movistar+

Sobre ese episodio, Baena explicó además cómo optó por mantenerse al margen de todo el ruido externo. “Ni contesté. Cuando recibo cosas de esas, incluso aunque sea de alguien muy cercano, ni contesto. Cambio de tema. Yo muy tranquilo con eso”. De esta forma, a pocos días del cierre de la fase de grupos, Baena volvió a recordar una de las polémicas más duras de su carrera justo antes de un posible cara a cara con Valverde sobre el césped.