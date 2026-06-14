Baena: "La selección me ha salvado muchas veces del tema mental"

Los internacionales españoles Mikel Merino y Baena comparecieron ante los medios en la previa del encuentro entre España y Cabo Verde, correspondiente al debut de la selección en el Mundial. El futbolista del Arsenal mostró optimismo sobre su estado físico, pidió máxima concentración ante el rival africano y destacó la confianza del grupo en sus opciones de llegar lejos.

Merino aseguró encontrarse en buenas condiciones tras las dudas que habían rodeado su estado físico en las últimas semanas. “Con ilusión de empezar el campeonato. Y respecto a mi pie... bien, con confianza, con ritmo y bien, con mucha energía”.

El jugador incidió en la importancia de afrontar el estreno con la máxima seriedad, consciente de la dificultad que suelen entrañar los primeros partidos en grandes competiciones.

“Lo importante es centrarnos en nosotros mismos, en lo que sabemos que hacemos bien. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos que afrontar el partido con buena actitud. Es importante empezar con buen pie un campeonato así. Siempre un debut es difícil para todas las selecciones. Con las expectativas altas, pero al mismo tiempo con pies de plomo. Será un rival que nos lo va a poner muy difícil”.

Sobre Cabo Verde, Merino destacó la dinámica positiva con la que llega el conjunto africano y advirtió de los riesgos de cualquier exceso de confianza. “Cabo Verde es un equipo que viene de una buena racha, que viene de ganar partidos contra rivales de mucho nivel. En un torneo no te puedes relajar con nadie. Intentaremos ser conscientes de lo que nos hace fuertes”.

El debate en la portería

Uno de los asuntos que sigue generando debate en el entorno de la selección es la elección del portero titular. Sin embargo, Merino restó importancia a la cuestión y aseguró que existe total tranquilidad dentro del vestuario.

“No hacemos cábalas entre nosotros sobre quién será el portero titular. Llevamos meses con la conversación, pero estamos muy tranquilos. Los tres porteros están muy tranquilos. Decidirá el míster y nosotros lo apoyaremos”.

El futbolista también se refirió a las aspiraciones de España en el torneo y no escondió la ambición del grupo, respaldada por los éxitos recientes de la selección. “La confianza que tenemos en nosotros mismos puede ser clave para pensar que podemos ganar el Mundial. Lo hemos probado tanto en la Eurocopa como en la Nations League y tenemos un grupo espectacular, que es lo que marca diferencias en este tipo de campeonatos. Confiamos los unos en los otros”.

Por último, Merino agradeció los elogios recibidos por parte del seleccionador sobre su capacidad en el juego aéreo y explicó cómo su experiencia actuando como delantero centro ha contribuido a mejorar esa faceta.

“Muy agradecido de que el míster diga que soy de los mejores rematadores de cabeza. Desde que juego de delantero en el Arsenal he mejorado mucho en esa faceta. No entreno como tal estos días, pero sí que hago acciones de ariete durante las sesiones”.

Baena: "No soy el mismo que en la Eurocopa"

Tras la comparecencia de Mikel Merino, también atendió a los medios el internacional español Álex Baena, quien destacó la importancia del colectivo por encima de las individualidades, valoró la evolución de su juego en los últimos años y reconoció el papel que la selección ha desempeñado en algunos de los momentos más complicados de su temporada.

El centrocampista se mostró dispuesto a asumir cualquier rol en el debut ante Cabo Verde, aunque admitió que le gustaría formar parte del once inicial.

“Ojalá poder estar en el once, pero lo más importante es el grupo. Ayudar donde sea. Me siento cómodo, toda mi vida he jugado en el perfil izquierdo y puedo jugar en varias posiciones”.

Baena subrayó la importancia de arrancar el campeonato con una victoria, especialmente por el impulso anímico que puede generar en una competición de este nivel. “Siempre ayuda coger confianza desde la victoria. Es superimportante para el tema mental. Viene siempre bien coger confianza desde la victoria”.

El internacional español también puso en valor la progresión que ha experimentado desde la conquista de la Eurocopa, asegurando que llega a este torneo como un futbolista más completo. “Si no hubiera mejorado como futbolista no estaría aquí. Obvio que no soy el mismo jugador de la Eurocopa”.

Respecto al rival, Baena coincidió con el mensaje de cautela lanzado por otros integrantes de la selección y destacó el potencial ofensivo de Cabo Verde. “Cabo Verde son jugadores que nos pueden hacer daño ofensivamente”.

Por último, el futbolista habló de su momento personal y reconoció que la concentración con España le ha ayudado en más de una ocasión a recuperar la confianza y dejar atrás las dificultades vividas durante la temporada.

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“Puede ser el momento en que más feliz esté de la temporada. Venir a la selección me ayuda porque estoy con un grupo fantástico y muchas veces la selección me ha salvado en el tema mental, de abstraerme y de llegar al nivel de confianza que me ha faltado”.