Ayyoub Bouaddi: la perla de Marruecos que eclipsa a Ounahi, Achraf y compañía

Ni Brasil se sienta en la mesa de las favoritas, ni Marruecos está ningún escalón por debajo de la 'Canarinha'. Los 'Leones del Atlas' demostraron frente a la cinco veces campeona del mundo que lo visto en Qatar 2022 no fue ni mucho menos casualidad.

El combinado africano es uno de los grandes candidatos a dar la sorpresa en Estados Unidos, México y Canadá. Con jugadores de talla mundial pero sin grandes estrellas más allá de Achraf Hakimi, el seleccionador Mohamed Ouahbi ha logrado dar continuidad al grupo moldeado previamente por Regragui.

Marruecos cayó en semifinales de la Copa del Mundo hace algo más de tres años, y aspira este 2026 a repetir la proeza e incluso soñar con algo más grandes. De momento, su debut fue esperanzador. Ante toda una Brasil en un MetLife Stadium plagado de 'verdeamarelas', los africanos ofrecieron una actuación coral para poner contra las cuerdas a los de Ancelotti y terminar salvando un punto.

Se había adelantado precisamente Marruecos. El primer golpe de a Brasil en el Mundial 2026 llevó sello español y catalán. Cuando la selección brasileña cogía sensaciones tras un dudoso arranque de partido, apareció una conexión nacida en España para sorprender a la pentacampeona del mundo: pase de Brahim Díaz, nacido en Málaga, y definición de Ismael Saibari, nacido en Terrassa.

Ayyoub Bouaddi, ha nacido una estrella

Pero más allá de los protagonistas del gol, parece haber nacido una nueva estrella en Marruecos: Ayyoub Bouaddi, que eclipsó a los Ounahi, Achraf y compañía y que ofreció una 'masterclass' en la medular frente a Casemiro y Bruno Guimaraes. Este es el 1x1 de los otros nombres propios más destacados de Marruecos.

Achraf Hakimi, la gran estrella de Marruecos / EFE

Bono: No vamos a descubrir a estas alturas a un porterazo como Bono. Nada pudo hacer en el golazo de Vinicius. Incluso le estorbaron dos de sus defensores. Pero luego salvó a Marruecos en varias ocasiones, sobre todo con un paradón al remate de tijera de Paquetá. El mejor resumen de su partido se vio una vez finalizado el mismo: Neymar -su excompañero en el Al-Hilal- le pidió su camiseta

Chadi Riad: Quizás es en la posición de central donde más cojea Marruecos. Sin embargo, Mohamed Ouahbi ha encontrado en la pareja Chadi Riad-Issa Diop una dupla sólida, capaz de frenar a Igor Thiago sin perder de vista a Raphinha y Paquetá, desaparecidos en combate por el buen hacer de la zaga marroquí.

Achraf Hakimi: Pese a que fue de más a menos, el lateral del PSG apareció por todos lados en un rol omnipresente. Quizás el marroquí más completo. Pisó área con asiduidad e incluso lo probó en varios intentos lejanos. Tal es su importancia y jerarquía en la defensa marroquí que, en la única transición brasileña en la que Hakimi no pudo retroceder a tiempo, Vinicius aprovechó para clavar el 1-1.

Ayyoub Bouaddi: La gran revelación de Marruecos: ha nacido una estrella. Dueño absoluto del centro del campo y enlace de la defensa con Ounahi y Brahim. A sus 18 años, y en un equipo plagado de grandes nombres, eclipsó por completo a su compañero en el doble pivote, El Aynaoui, para destaparse como una de las grandes promesas del fútbol marroquí. Salida de balón, visión de juego, físico, inteligencia defensiva y calidad a raudales. Un triunfo el de Marruecos fichándole tras ser internacional con las categorías inferiores de Francia.

Bouaddi, la gran revelación de Marruecos en el debut ante Brasil / EFE

Ounahi: Arrancó como un tiro durante el primer cuarto de hora. Luego, muy poco, poquísimo del centrocampista del Girona. Brahim cogió galones en la triple mediapunta y Ounahi se mantuvo en la misma línea que durante toda la temporada: la calidad la tiene, la muestra, pero solo aporta destellos aislados y su determinación en ataque brilla por su ausencia.

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Mazraoui: El lateral derecho del Manchester United ejerce en Marruecos por la banda izquierda. Con la competencia de uno de los mejores defensores del mundo en el carril diestro, Mazraoui se ve obligado a jugar a pierna cambiada con su selección. Y ante Brasil ofreció un recital. Un pilar en la defensa y activo en ataque. Su par, Paquetá, acabó desquiciado. Y en el aspecto ofensivo, pisó área constantemente y permitió generar espacios por la izquierda gracias a sus internadas.