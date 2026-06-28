Ayyoub Bouaddi, el '6' del futuro ya está aquí: "Ni siente ni padece la presión. Si hace un buen Mundial, se va a ir seguro"

Pequeño recordatorio: sólo tiene 18 años. Con una madurez y personalidad impropias de su edad, Ayyoub Bouaddi (Senlis, 2007) es la sensación de la Copa del Mundo. No hay debate posible. Verle jugar al fútbol es, sencillamente, un espectáculo. Es el sostén y el catalizador del juego de Marruecos: todo pasa por sus botas.

Flota sobre el césped, domina los tiempos y entiende el partido como si llevara una década en la élite. Decide con naturalidad cuándo pausar y cuándo acelerar, abarca mucho terreno, recupera balones y juega con una elegancia desbordante.

Si en Qatar 2022 el universo futbolístico se enamoró de Azzedine Ounahi, cuatro años después, el relevoparece haberlo tomado Bouaddi. Luis Enrique lo resumió a la perfección con una reacción espontánea: "Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es su nombre, lo siento... ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien", dijo el entonces seleccionador sobre un centrocampista que jugaba en el Angers y fichó por el Marsella.

Un genio

Bouaddi se presentó al mundo con una exhibición frente a la pentacampeona. Le dio absolutamente el rival o el escenario: pareció que llevaba años y años dedicándose a esto del fútbol. Y no sorprendió a Mohamed Ouahbi, que ya sabía perfectamente lo que tenía entre manos: "Entiendo que Bouaddi haya sido una revelación para mucha gente, pero no para nosotros. Naturalmente, jugar de esa manera contra Brasil a tan corta edad y en un entorno como este llama la atención. Pero es muy maduro para su edad. No necesita mucha guía. Es un joven muy inteligente y se mantiene con los pies en la tierra", declaró tras el debut.

Ayyoub Bouaddi, rodeado de Paquetá y Raphinha / Sebastiao Moreira / EFE

Natural de Senlis (Oise, departamento de Alta Francia) y de ascendencia marroquí, se forjó en el Creil, en el norte del país, antes de unirse a la academia del Lille a los 14 años, en 2021. Es un talento especial, también fuera del campo: ganó un concurso de oratoria en el Palacio del Elíseo y estudia matemáticas a distancia.

Bouaddi es uno de los muchos futbolistas que forman parte de la estrategia que Marruecos lleva años perfeccionando: aprovechar la normativa de la FIFA que permite representar a una selección nacional a jugadores con nacionalidad del país o vínculos familiares directos, una base clave de su crecimiento futbolístico reciente.

En su debut mundialista fue el futbolista de los Leones del Atlas que más veces tocó el esférico (86), más pases completó con precisión -60 de 66, un 91% de acierto-, más conducciones protagonizó (23) y más kilómetros recorrió sobre el césped del MetLife Stadium (11,87). Ganó nueve duelos por tierra, realizó seis recuperaciones y firmó nueve interceptaciones. Sí, los números están muy bien, pero los intangibles más aún.

Ayyoub Bouaddi, tras el partido entre Marruecos y Brasil / Agencias

Omnipresente

Es un futbolista que juega con una naturalidad engañosa. No le pesa el balón: lo cuida. Tiene inteligencia, personalidad y una madurez precoz que marca diferencias. Su cabeza va más rápido que el resto. Parece simple, pero es excelencia pura. Siempre está bien posicionado. Y su físico acompaña (1,85 m). Es, sin duda, el ‘6’ del futuro.

Su irrupción ha sido meteórica, aunque quien no lo haya seguido esta temporada en el Lille puede carecer de contexto. Para ello, SPORT charló con un experto en fútbol francés como Andrés Onrubia, corresponsal del 'AS' y la 'Cadena SER', para conocer más detalles de su fenómeno.

Arranca con un matiz importante: "Creo que Bouaddi no viene de hacer una buena temporada. Ha estado bastante irregular y se lo achaco a que es joven y se lleva hablando de él hace varios años".

"Ha habido mucho ruido. Se decía en enero que iba a irse al PSG"

"Necesitamos varias reuniones para convencerlo de que representara a Marruecos", admitió Ouahbi. Y Onrubia aporta que "ha habido mucho ruido porque se decía en enero que iba a irse al PSG". "Y eso creo que también ha aflojado un poco su progresión, porque ha estado también con el tema de a ver si escogía a Marruecos o Francia. Ha tenido mucha presión externa, pero es un jugador que no siente ni padece la presión, y eso es un atributo tremendo", valora.

Debutó como titular en la Conference League con solo 16 años y tres días, y el día de su 17º cumpleaños deslubró al mundo contra el Real Madrid en la Champions League. Sobre su juego, el diagnóstico es claro: "A pesar de que parece que juega muy simple, juega siempre muy bien". "Ocupa espacio libre, siempre está donde tiene que estar, sabe manejar los tiempos, sabe cuándo acelerar y sabe cuándo frenar. No arriesga muchísimo con el pase, pero me parece un jugador con un gran potencial", analiza.

¿Seguirá en el Lille?

La gran pregunta es inevitable: ¿se moverá del Lille? Brahim o Giroud lo ven en el Real Madrid. El City le sigue la pista, por cierto. Tiene un valor de 50 millones según 'Transfermarkt', pero en un mercado tan inflacionado como el actual, quien quiera hacerse con sus servicios va a tener que tirar de chequera.

Onrubia lo tiene claro: "Creo que tiene que seguir otro año en el Lille porque va a jugar la Champions y tiene que consagrarse. Todavía no ha sido regular a nivel de clubes, pero si hace un buen Mundial se va a ir seguro".

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Ayyoub Bouaddi después de ser nombrado MVP del partido de Champions entre Lille y Juventus / Lille

Y remata: "Vamos a ver quién lo ficha, porque yo creo que por potencial está capacitado para jugar en un grande, pero insisto en que para mí viene de hacer una temporada irregular y creo que todavía le falta un pasito para ser titular en un equipo top de Europa. El potencial lo tiene, pero creo que le falta todavía un paso para consolidarse". Hagan sus apuestas.