Aymeric Laporte, sobre su infancia: "Estuve un poco aislado. A los 11 años me fui de casa; eso ha tenido consecuencias en mi carácter"

Aymeric Laporte fue uno de los jugadores que mejor rindió en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El defensa central del Athletic Club de Bilbao está en boca de todos, ya que su futuro en el conjunto vasco está en el aire. Dos de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios son el FC Barcelona, donde formaría pareja con Pau Cubarsí, y el Real Madrid, que quiere reforzar su defensa.

A pesar de la fama cosechada a lo largo de los años, el jugador del Athletic Club siempre ha mantenido los pies en el suelo, en gran parte gracias a la educación que recibió de pequeño por parte de sus padres, Lionel Laporte y Marie-José Laporte.

En una entrevista con el diario 'ABC', Laporte desveló cómo fue su infancia: "Con 11 años me fui de casa, con 15 cambié de lado, o sea, me fui a otro país. Al final y muy a mi pesar, me he criado solo".

Aunque, reconoció el papel fundamental que tuvieron sus padres: "Sí es verdad que siempre ha estado mi madre, mi padre, han estado siempre ahí para apoyarme en todo, pero sí que es verdad que he estado un poco aislado y he tenido que hacer mi vida por mi cuenta".

Laporte nació en Agen, Francia, pero a los 11 años se trasladó al Colegio Didier-Lamoulie, situado en Miramont-de-Guyenne, donde compaginó sus estudios con su formación como futbolista.

Aymeric Laporte, clave en España / Agencias

Una situación que le marcó completamente su manera de ser. "Cuando escucho que dicen que soy un solitario, hay algo de cierto. No viví mi infancia en el entorno que me hubiera gustado. Y eso ha tenido consecuencias en mi carácter", aseguró.

Ahí, aprendió a ser una persona prudente, por lo que siempre mantiene una cierta distancia con todas aquellas personas que no pertenecen a su círculo más cercano. Por esta razón, el defensa aseguró que "no confío en casi nadie".

Aymeric Laporte, futbolista del Athletic Club de Bilbao / Instagram

A los 15 años, Laporte tomó la decisión de mudarse a España para incorporarse al Athletic Club, algo que no fue nada fácil. "Vivir fuera de casa desde tan joven y encima en otro país, todo eso te hace madurar muy pronto", reflexionó.

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Con el paso de los años, el central fue aprendiendo a vivir solo, aunque eso le ha hecho ser "desconfiado". Sin embargo, expresó que "la vida en sí me ha hecho ser como soy. La verdad es que no me voy a quejar, pero bueno, he tenido mis momentos también de infancia un poco más difícil que otra. Tengo muchas vivencias que me han llevado a ser así".