El aviso de Trump a Irán de cara al Mundial: "No creo que sea apropiado que participen, por su propia seguridad y la de sus jugadores"

Irán no participará en el Mundial 2026. Por lo menos, salvo sorpresa máxima. Así de claro lo dejaron el presidente de la Federación Iraní de Fútbol y el ministro de Deportes, expresando sin paliativos su reticencia a viajar a Estados Unidos, uno de los tres paíes que acogerá la presente edición del respetado torneo. Una decisión que el presidente Donald Trump respalda firmemente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

Aunque en un principio aseguró que eran "bienvenidos", Trump, en su red social 'Truth Social', declaró que era preferible que no fueran a Estados Unidos: "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que participen, por su propia seguridad y la de sus jugadores", escribió.

Un mensaje radicalmente opuesto al que transmitió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el miércoles: "Durante nuestras conversaciones, el presidente Trump reafirmó que la selección iraní era, por supuesto, bienvenida a participar en el torneo en Estados Unidos", afirmó en su cuenta de Instagram.

Infantino: "Quedan 100 días para el mejor Mundial de todos" / FIFA

Sea como fuera, en Irán no están dispuestos a pisar Estados Unidos, país que junto a Israel inició a principios de marzo una ofensiva militar contra Irán. La operación, llamada 'Rugido del León', fue catalogada por Trump como una oportunidad histórica para que el pueblo iraní derrocase a su gobierno.

Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo Ahmad Doyanmali — Ministro de Deportes de Irán

"Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", señaló contundentemente Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.

Irak apunta a sustituir a Irán

Con esta decisión, Irán se enfrenta a una considerable multa económica, y la FIFA deberá decidir a qué selección incluir en su lugar. Todo indica que será Irak, la selección asiática clasificada para la repesca B que da una plaza más al Mundial.

Noticias relacionadas

El 31 de marzo se enfrentará en Monterrey (México) a la vencedora del partido entre Bolivia-Surinam, aunque es posible que accedan al Mundial sin tener que disputar esta eliminatoria. Irak pidió aplazar la repesca ante las dificultades de sus jugadores para salir del país debido al conflicto en Oriente Medio.