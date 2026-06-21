El aviso de Juan Carlos Rivero para la retransmisión de España-Arabia Saudí

España no puede fallar. La selección de Luis de la Fuente necesita ganar ante Arabia Saudí para no tener problemas para clasificarse a los dieciseisavos del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. El primer partido contra Cabo Verde fue un desastre absoluto, ya que 'La Roja' no estuvo afortunada de cara a puerta y el encuentro acabó en tablas (0-0).

El gran señalado del encuentro fue Luis de la Fuente, incapaz de agitar el partido desde el banquillo. Su once recibió numerosas críticas, pues decidió apostar por Gavi y Ferran Torres en las bandas, dos jugadores que no destacan precisamente por su desborde, algo que necesitaba España para derribar la defensa de Cabo Verde.

En la segunda mitad, el seleccionador reaccionó y puso a Lamine Yamal y Nico Williams, pero ya fue demasiado tarde para reaccionar. Otra de las gestiones que se le cuestiona es que no pusiese a Borja Iglesias, debido a que es el único '9' puro que tiene España.

Lamine Yamal, antes del partido de España contra Cabo Verde / Europa Press

El partido se podrá seguir a través de DAZN y Televisión Española, donde la narración correrá a cargo de Juan Carlos Rivero, uno de los comentaristas deportivos más populares del país. Sus narraciones suelen convertirse en tendencia en redes sociales, ya que a veces comete algún error que él mismo no duda en reconocer.

En esta ocasión no lo tendrá nada fácil. Los nombres de los futbolistas de Arabia Saudí no son nada fáciles de pronunciar. Consciente de ello, el periodista del ente público compartió un vídeo en TikTok, en el que explicó que tiene el partido más que preparado.

"Habrá unos cuantos listos que estarán esperando las pronunciaciones de los nombres de Arabia Saudí, pero es que me lo tengo muy bien estudiado porque en el móvil tengo todos los jugadores de Arabia con su pronunciación", señaló.

A continuación, Rivero demostró que dispone de un vídeo en el que aparecen los jugadores saudíes diciendo su nombre, algo que le ha servido para aprender cómo se pronuncia cada uno de ellos.

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"No hay ningún problema. Lo tengo perfectamente estudiado y, aun así, aparecerá algún gracioso que dirá: 'No se dice Abdumara, sino...'. Pues, muy bien", concluyó.